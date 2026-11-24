Scris de Emanuel Focșan Publicat: 24 nov. 2026, 09:10

Momente dramatice surprinse de camerele de supraveghere din Brazilia, după ce o furtună puternică a lovit sala de presă a unui circuit auto chiar în timpul pregătirilor pentru ceremonia de premiere. În imagini se vede cum pereții despărțitori din panouri sunt puși la pământ de rafalele violente, iar ferestrele se sparg și se spulberă în câteva secunde, ca sub efectul unei explozii.

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