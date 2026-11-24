Momente dramatice surprinse de camerele de supraveghere din Brazilia, după ce o furtună puternică a lovit sala de presă a unui circuit auto chiar în timpul pregătirilor pentru ceremonia de premiere. În imagini se vede cum pereții despărțitori din panouri sunt puși la pământ de rafalele violente, iar ferestrele se sparg și se spulberă în câteva secunde, ca sub efectul unei explozii.
Incidentul s-a produs vineri după-amiază, 20 noiembrie 2026, în zona sălii de control al cursei și a centrului de presă amplasate deasupra boxelor circuitului. Imaginile arată cum, după apariția unui cer întunecat și a unor rafale tot mai puternice, ferestrele cedează brusc, iar un nor de praf și cioburi invadează încăperea, scrie publicația locală Portal Impacto. Pereții interiori și panourile despărțitoare se prăbușesc peste mese și scaune, în timp ce persoanele aflate în sală fug să se adăpostească.
Conform datelor furnizate de serviciul meteorologic al Braziliei, Simepar, vântul a atins viteze de până la 66 km/h în Cascavel în momentul producerii furtunii. Fenomenul a provocat pagube în mai multe zone ale autodromului, inclusiv la corturile și structurile temporare instalate pentru competiție.
Deși imaginile sugerează un incident deosebit de grav, organizatorii au transmis că nu au existat răniți în rândul participanților și al personalului prezent la eveniment, iar pagubele au fost exclusiv materiale.
Furtuna a lovit autodromul cu doar o zi înainte de cea de-a 40-a ediție a uneia dintre cele mai importante competiții de automobilism din Brazilia.