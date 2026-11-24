România va traversa o perioadă cu temperaturi mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă, până la jumătatea lunii decembrie, potrivit prognozei meteorologice pentru următoarele patru săptămâni, publicate marți, 24 noiembrie, de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Cele mai accentuate abateri termice negative sunt estimate în zonele montane și în regiunile sud-estice. În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi excedentare în cea mai mare parte a țării în ultima săptămână din noiembrie, dar vor deveni deficitare la începutul lunii decembrie.
Prognoza ANM pentru săptămâna 23–30 noiembrie
Potrivit meteorologilor, temperaturile medii vor fi mai scăzute decât cele specifice intervalului 23–30 noiembrie pe întreg teritoriul României. Abaterile termice negative vor fi ușor mai accentuate în zonele montane.
În același timp, regimul pluviometric va fi excedentar în majoritatea regiunilor, cu precădere în sud-vestul țării. Astfel, cantitățile de precipitații vor depăși valorile normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a teritoriului.
Vreme rece în toată țara la începutul lunii decembrie
În intervalul 30 noiembrie – 7 decembrie, temperaturile medii vor continua să se situeze sub valorile normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări. Cele mai accentuate abateri termice negative sunt prognozate în regiunile sud-estice.
În privința precipitațiilor, meteorologii ANM estimează un regim pluviometric deficitar în toate regiunile, în special în zonele montane. Prin urmare, cantitățile de precipitații vor fi mai reduse decât cele specifice acestui interval.
Temperaturi sub normal și în perioada 7–14 decembrie
Vremea va rămâne ușor mai rece decât în mod obișnuit și în săptămâna 7–14 decembrie. Temperatura medie a aerului va avea valori ușor sub cele normale pentru această perioadă pe întreg teritoriul României, cu abateri mai evidente în sud-estul țării.
În schimb, cantitățile de precipitații vor reveni la valori apropiate de cele normale în cea mai mare parte a regiunilor.
Când revin temperaturile la valorile normale pentru luna decembrie
Potrivit estimărilor ANM, în intervalul 14–21 decembrie, mediile temperaturilor vor ajunge în jurul valorilor specifice acestei perioade, în toate regiunile țării. De asemenea, regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această săptămână pe întreg teritoriul României. Astfel, după mai multe săptămâni cu temperaturi sub normalul climatologic, vremea ar urma să se apropie de valorile obișnuite pentru luna decembrie în a doua jumătate a lunii.