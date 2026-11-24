Scris de Dana Bărăgan Publicat: 24 nov. 2026, 08:23

România va traversa o perioadă cu temperaturi mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă, până la jumătatea lunii decembrie, potrivit prognozei meteorologice pentru următoarele patru săptămâni, publicate marți, 24 noiembrie, de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Cele mai accentuate abateri termice negative sunt estimate în zonele montane și în regiunile sud-estice. În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi excedentare în cea mai mare parte a țării în ultima săptămână din noiembrie, dar vor deveni deficitare la începutul lunii decembrie.

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