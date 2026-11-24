Autoritățile din Fiji au declarat stare de dezastru național, după ce seceta provocată de fenomenul climatic El Niño a dus la o criză gravă a apei. Familiile se tem că vor rămâne fără apă, în timp ce fermierii riscă să își piardă recoltele și animalele. Veștile meteorologilor nu sunt deloc încurajatoare, întrucât cantitățile de precipitații ar putea rămâne sub nivelul normal cel puțin până în aprilie 2027, conform Realitatea PLUS.
Guvernul din Fiji mobilizează milioane de dolari pentru a ajuta populația
Premierul Republicii Fiji a anunțat că guvernul va mobiliza toate resursele necesare pentru sprijinirea populației afectate de seceta provocată de fenomenul climatic El Niño. Cele mai mari probleme sunt înregistrate în comunitățile izolate și pe insulele unde accesul la apă era deja dificil. În același timp, fermierii sunt tot mai îngrijorați de efectele pe care lipsa precipitațiilor le-ar putea avea asupra culturilor agricole și animalelor.
Pentru a limita consecințele secetei, autoritățile au alocat aproximativ 8,5 milioane de dolari americani. Fondurile vor fi folosite pentru asigurarea rezervelor de apă și sprijinirea familiilor și fermierilor afectați. Starea de dezastru național a fost instituită pentru o perioadă inițială de 30 de zile, însă poate fi prelungită dacă situația nu se îmbunătățește.
El Niño ar putea atinge o intensitate foarte puternică la începutul anului 2027
El Niño este un fenomen climatic natural, caracterizat prin încălzirea neobișnuită a apelor Oceanului Pacific, care poate modifica condițiile meteorologice în numeroase regiuni ale lumii. În timp ce în anumite zone provoacă secetă severă, în altele poate aduce precipitații abundente și inundații. Potrivit estimărilor meteorologilor, există o probabilitate de peste 79% ca fenomenul să atingă o intensitate puternică sau foarte puternică în perioada ianuarie-martie 2027.
Seceta ar putea continua cel puțin până în aprilie 2027
Lipsa precipitațiilor nu este singura problemă cu care se confruntă locuitorii din Fiji. Potrivit prognozelor meteorologice, temperaturile din timpul zilei ar putea rămâne peste valorile obișnuite până în ianuarie 2027. Totodată, cantitățile de precipitații sunt așteptate să se mențină sub nivelul normal cel puțin până în aprilie, motiv pentru care autoritățile se pregătesc pentru alte câteva luni dificile, în care asigurarea apei necesare populației va rămâne o prioritate.