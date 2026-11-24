Scris de Mădălina Cristea Publicat: 24 nov. 2026, 07:49

Autoritățile din Fiji au declarat stare de dezastru național, după ce seceta provocată de fenomenul climatic El Niño a dus la o criză gravă a apei. Familiile se tem că vor rămâne fără apă, în timp ce fermierii riscă să își piardă recoltele și animalele. Veștile meteorologilor nu sunt deloc încurajatoare, întrucât cantitățile de precipitații ar putea rămâne sub nivelul normal cel puțin până în aprilie 2027, conform Realitatea PLUS.

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