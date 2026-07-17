Realitatea.NET
Vremea· 1 min citire

Super El Niño ar putea deveni cel mai puternic din istorie: risc major de fenomene meteo extreme

Fenomenul El Nino

Fenomenul El Nino

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iul. 2026, 21:26

Climatologii avertizează că El Niño din 2026–2027 are șanse mari să devină cel mai intens fenomen înregistrat vreodată, cu o creștere a temperaturii apei Oceanului Pacific de 3,6°C peste medie. Specialiștii atrag atenția că un astfel de episod ar putea amplifica extremele meteo într-o lume deja încălzită.

Potrivit climatologului Zeke Hausfather, cercetător la Berkeley Earth, modelele dinamice arată că actualul El Niño (fenomen climatic natural în care apele din Pacificul Ecuatorial se încălzesc anormal, schimbând circulația atmosferică și influențând vremea la nivel global) se îndreaptă spre un record absolut, potrivit livesciene.com.

Alți oameni de știință avertizează însă că este prea devreme pentru a anticipa toate efectele, dar confirmă că semnalele sunt „neobișnuit de puternice”.

Un El Niño puternic nu garantează automat efecte meteo mai severe. Modelele actuale pentru El Niño sunt, de asemenea, predicții imperfecte, dar meteorologii avertizează de luni bune asupra unor condiții El Niño posibil supradimensionate, iar pe măsură ce apar noi date, cresc și motivele de pregătire.

Potrivit proiecțiilor Organizației Meteorologice Mondiale (WMO), El Niño actual — declarat oficial pe 11 iunie — este pe cale să se transforme rapid într-un episod „puternic” între iulie și septembrie. Centrul de Predicție Climatică al NOAA estimează acum o probabilitate de peste 80% ca El Niño să atingă niveluri foarte intense până la finalul anului, ceea ce ar plasa acest episod printre cele mai mari din istoria măsurătorilor.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

El Niñofenomene extremefurtunicanicula extrema

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Vremea

Mai Multe