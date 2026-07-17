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Super El Niño ar putea deveni cel mai puternic din istorie: risc major de fenomene meteo extreme
Fenomenul El Nino
Climatologii avertizează că El Niño din 2026–2027 are șanse mari să devină cel mai intens fenomen înregistrat vreodată, cu o creștere a temperaturii apei Oceanului Pacific de 3,6°C peste medie. Specialiștii atrag atenția că un astfel de episod ar putea amplifica extremele meteo într-o lume deja încălzită.
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