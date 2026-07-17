Cod galben în București. Weekend de foc cu temperaturi de 36 de grade și nopți tropicale

Bucureștiul intră sub o alertă de caniculă extremă și disconfort termic accentuat în acest weekend. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un cod galben valabil începând de vineri, 17 iulie, ora 12:00, care va aduce temperaturi ce vor atinge 36 de grade la umbră, nopți în care aerul va rămâne irespirabil și furtuni de scurtă durată spre seară.
Capitala se va confrunta cu un aer de foc în următoarele zile. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, ceea ce înseamnă că temperaturile resimțite de corp vor fi mult mai mari decât cele afișate de termometre.
Prognoza pe zile: De la caniculă sufocantă la vijelii de vară
Vremea va fi extrem de caldă, însă după-amiezele aduc episoade rapide de instabilitate atmosferică, specifice verii.
1. Vineri (17 iulie) | Intervalul 12:00 - Sâmbătă 09:00
Temperaturi: Maxima urcă la 34...35 de grade, iar minima nu va coborî sub 19...21 de grade, caracterizând o noapte tropicală în care locuințele se vor răci extrem de greu.
Fenomene: Cerul va fi mai mult senin. Totuși, după-amiaza și seara pot apărea înnorări temporare, cu descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului (rafale de 35...45 km/h) și averse izolate (2...4 l/mp).
2. Sâmbătă (18 iulie) | Intervalul 09:00 - Duminică 09:00
Temperaturi: Căldura se intensifică. Maxima va atinge 35...36 de grade, în timp ce minima se va menține ridicată, la 19...21 de grade. Disconfortul termic va fi ridicat pe tot parcursul zilei.
Fenomene: Cer variabil. Spre seară și la începutul nopții cresc șansele pentru averse slabe (2...5 l/mp), descărcări electrice și rafale de vânt de până la 35...40 km/h.
3. Duminică (19 iulie) | Intervalul 09:00 - 22:00
Temperaturi: Ultima zi din weekend aduce o maximă de 35 de grade, aerul rămânând extrem de zăpușitor.
Fenomene: Spre sfârșitul intervalului, instabilitatea se accentuează puternic. Cerul se va înnora, vântul se va intensifica puternic (rafale de 45...55 km/h), fiind înregistrate descărcări electrice și ploi torențiale (5...10 l/mp).
Alerte ANM în vigoare
Cod Galben (17 iulie, ora 12:00 - 19 iulie, ora 10:00): Vizează caniculă, disconfort termic ridicat și nopți tropicale.
Informare Meteorologică (17 iulie, ora 12:00 - 19 iulie, ora 22:00): Val de căldură persistent și disconfort termic pe tot parcursul weekendului.
Medicii recomandă evitarea expunerii directe la soare în orele amiezii, hidratarea corespunzătoare (cel puțin 2 litri de apă pe zi, evitând băuturile cu mult zahăr sau alcool) și atenție sporită pentru copii, vârstnici și persoanele cu afecțiuni cronice.