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Vremea· 2 min citire

Bucureștiul, sub cod galben de furtuni, urmat de un nou val de caniculă. Temperaturile vor ajunge la 35 de grade

Caniculă

Caniculă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iul. 2026, 11:14

Vremea se menține călduroasă în Capitală până sâmbătă, cu temperaturi care vor ajunge la 35 de grade și nopți tropicale. Pentru seara zilei de joi este valabil un cod galben de instabilitate atmosferică, fiind așteptate ploi torențiale, rafale puternice de vânt și posibil grindină.

Disconfortul termic va fi ridicat pe tot parcursul intervalului, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități.

Cod galben de ploi și vijelii joi

Avertizarea meteorologică este valabilă joi, între orele 12:00 și 22:00. Cerul va avea înnorări temporar accentuate după-amiaza și seara, când vor fi averse de 10–15 litri pe metru pătrat, iar izolat cantitățile de apă vor depăși 20 de litri pe metru pătrat.

Vântul va avea intensificări de scurtă durată, cu rafale de 50–70 km/h. Sunt posibile vijelii și căderi de grindină de mici dimensiuni, de 1–2 centimetri. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 32 de grade, iar minima va fi cuprinsă între 19 și 21 de grade, caracterizând o noapte tropicală.

Vreme călduroasă și vineri

De vineri dimineață până sâmbătă dimineață, vremea va rămâne călduroasă, iar disconfortul termic va fi ridicat. Temperatura maximă va ajunge la 32–34 de grade, în timp ce minima se va menține între 19 și 21 de grade. După-amiaza și seara vor fi posibile averse slabe, în general de 2–5 litri pe metru pătrat, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, cu rafale de 35–45 km/h.

Caniculă sâmbătă în Capitală

Sâmbătă, vremea va deveni caniculară după-amiaza, iar disconfortul termic se va accentua. Temperatura maximă va ajunge la 34–35 de grade. Spre seară vor fi condiții pentru averse, descărcări electrice și rafale de vânt de 35–40 km/h. Cantitățile de apă vor fi, în general, de 2–5 litri pe metru pătrat.

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