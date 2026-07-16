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Bucureștiul, sub cod galben de furtuni, urmat de un nou val de caniculă. Temperaturile vor ajunge la 35 de grade
Caniculă
Vremea se menține călduroasă în Capitală până sâmbătă, cu temperaturi care vor ajunge la 35 de grade și nopți tropicale. Pentru seara zilei de joi este valabil un cod galben de instabilitate atmosferică, fiind așteptate ploi torențiale, rafale puternice de vânt și posibil grindină.
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