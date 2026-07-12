Prognoză specială pentru Capitală. Furtuni, grindină și vijelii, până luni dimineață

Publicat 12 iul. 2026, 10:33 Actualizat 12 iul. 2026, 10:34

Atmosferă sufocantă, în București, urmată de furtuni violente după lăsarea serii. Prognoza actualizată anunță o maximă de 31 de grade, însă stabilitatea atmosferică va fi grav afectată în a doua parte a zilei. Instabilitatea se va manifesta prin înnorări accentuate, descărcări electrice frecvente și averse ce pot depăși izolat 25 de litri pe metru pătrat, în timp ce minima nocturnă va coborî până la 15 grade.

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