Prognoză specială pentru Capitală. Furtuni, grindină și vijelii, până luni dimineață

Atmosferă sufocantă, în București, urmată de furtuni violente după lăsarea serii. Prognoza actualizată anunță o maximă de 31 de grade, însă stabilitatea atmosferică va fi grav afectată în a doua parte a zilei. Instabilitatea se va manifesta prin înnorări accentuate, descărcări electrice frecvente și averse ce pot depăși izolat 25 de litri pe metru pătrat, în timp ce minima nocturnă va coborî până la 15 grade.
Vremea se schimbă radical în Capitală. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o prognoză specială pentru municipiul București, valabilă de duminică până luni seară, perioadă în care vor fi în vigoare două mesaje succesive de atenționare Cod galben. Bucureștenii trebuie să se pregătească pentru fenomene de instabilitate atmosferică accentuată, vijelii și o scădere accentuată a temperaturilor.
Duminică spre luni: Furtuni nocturne și risc de grindină
În intervalul 12 iulie, ora 10:00 – 13 iulie, ora 09:00, atmosfera va deveni extrem de instabilă în Capitală. Deși pe parcursul zilei termometrele vor indica o maximă de aproximativ 31 de grade Celsius, scenariul se va schimba brutal odată cu lăsarea serii.
Meteorologii avertizează că în special seara și noaptea se vor semnala:
Înnorări temporar accentuate și descărcări electrice frecvente;
Averse torențiale ce vor acumula 15–20 l/mp și izolat peste 25 l/mp;
Intensificări ale vântului și vijelii cu rafale ce vor atinge viteze de 40–60 km/h;
Căderi de grindină de dimensiuni mici și medii (între 1 și 3 centimetri).
Primul Cod galben va intra oficial în vigoare duminică seară, la ora 18:00. Peste noapte, temperatura minimă va coborî până la valori de 15–16 grade.
Luni: Frig atipic pentru mijlocul verii și un nou val de instabilitate
Instabilitatea va dicta ritmul și pe parcursul zilei de luni, 13 iulie. Al doilea Cod galben va deveni activ de la ora 10:00 și va rămâne valabil până la ora 22:00.
Vremea se va menține capricioasă, iar regimul termic va coborî sub mediile climatologice specifice acestei perioade din an. Maxima zilei nu va mai depăși 26...28 de grade. Cerul va prezenta înnorări temporar accentuate, cu o probabilitate foarte ridicată de apariție a fenomenelor extreme în a doua parte a zilei, respectiv după-amiaza și seara.
Bucureștenii se vor confrunta din nou cu un scenariu tras la indigo: ploi torențiale cu acumulări de peste 25 l/mp, descărcări electrice, grindină și vijelii puternice de până la 60 km/h.