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Vremea· 1 min citire
Alertă de la ANM. Avertizări nowcasting de vreme rea în mai multe localități: averse torențiale, vijelii și descărcări electrice
FOTO: Arhivă
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, joi după-amiază, mai multe avertizări nowcasting de vreme severă, care vizează mai multe localități din România.
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