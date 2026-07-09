Alertă de la ANM. Avertizări nowcasting de vreme rea în mai multe localități: averse torențiale, vijelii și descărcări electrice

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 iul. 2026, 16:32

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, joi după-amiază, mai multe avertizări nowcasting de vreme severă, care vizează mai multe localități din România.

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