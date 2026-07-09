Oficial din regiunea Cernăuți, acuzat că sprijinea contrabanda cu țigări spre România. Ar fi divulgat pozițiile patrulelor de frontieră

Un funcționar din regiunea Cernăuți este cercetat penal după ce procurorii ucraineni au descoperit că ar fi ajutat o rețea de contrabandiști să transporte ilegal țigări în România. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi furnizat informații confidențiale despre patrulele de frontieră și camerele de supraveghere, primind bani pentru fiecare transport care trecea cu succes granița.
Anchetă de amploare privind contrabanda cu țigări la granița cu România
Autoritățile din Ucraina investighează un caz de corupție care vizează un oficial din regiunea Cernăuți, suspectat că a colaborat cu grupări implicate în traficul ilegal de țigări către România.
Conform procurorilor, funcționarul ar fi avut un rol activ în organizarea transporturilor clandestine, folosindu-se de informațiile la care avea acces prin prisma atribuțiilor de serviciu.
Anchetatorii susțin că acesta primea bani pentru fiecare cutie de țigări introdusă ilegal pe teritoriul României, transformându-și poziția într-o sursă constantă de câștiguri ilicite.
Ar fi divulgat pozițiile patrulelor și ale camerelor de supraveghere
Potrivit investigației, suspectul le-ar fi oferit contrabandiștilor informații detaliate despre amplasarea patrulelor de frontieră și a sistemelor de supraveghere din zona de graniță.
Mai mult, procurorii afirmă că acesta stabilea intervalele orare considerate sigure pentru traversarea frontierei și indica traseele cu risc redus de depistare.
În același timp, funcționarul ar fi modificat itinerariile subordonaților săi pentru ca echipele de control să nu intersecteze transporturile ilegale.
Suspectul s-ar fi oferit să transporte marfa cu propriul autoturism
Ancheta relevă și faptul că oficialul nu s-ar fi limitat la furnizarea de informații, ci și-ar fi exprimat disponibilitatea de a participa direct la operațiunile de contrabandă.
Potrivit procurorilor, acesta s-ar fi oferit inclusiv să transporte țigările cu mașina personală, contribuind astfel la desfășurarea activităților ilegale.
Acuzațiile conturează implicarea directă a funcționarului în întreaga schemă de trafic, de la planificarea rutelor până la sprijinul logistic.
Funcționarul a fost demis și este cercetat penal
În urma descoperirilor făcute de anchetatori, oficialul și-a pierdut funcția și este vizat de un dosar penal.
Autoritățile ucrainene continuă cercetările pentru a stabili întreaga rețea implicată în transporturile ilegale de țigări peste frontiera ucraineano-română și pentru a identifica toate persoanele care au beneficiat de sprijinul funcționarului.