Fostul manager al Spitalului de Urgență Brăila, Delia Râșnoveanu, trimisă în judecată pentru abuz în serviciu

Fosta șefă a Spitalului Clinic Județean de Urgență Brăila, Delia Râșnoveanu, a fost trimisă în fața instanței de procurorii anticorupție. DNA Galați o acuză de abuz în serviciu în formă continuată și conflict de interese, după ce acțiunile sale repetate ar fi lăsat o gaură financiară de peste 500.000 de lei în bugetul unității medicale.
Anchetatorii DNA au demontat mecanismul prin care fostul manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brăila, Mihaela-Delia Râșnoveanu, ar fi transformat instituția medicală într-o sursă de venituri necuvenite. Timp de mai mulți ani, aceasta este acuzată că a orchestrat o schemă financiară complexă, prin care s-au asigurat lefuri și sporuri ilegale atât pentru propria persoană, cât și pentru apropiați din conducere.
Contracte „part-time” cu dedicație pentru buzunarul propriu
Conform datelor din rechizitoriul procurorilor anticorupție, în intervalul mai 2017 – mai 2023, Delia Râșnoveanu s-ar fi folosit de autoritatea funcției de manager pentru a-și rotunji considerabil veniturile.
Aceasta a emis mai multe decizii prin care a aprobat semnarea a patru contracte de muncă cu timp parțial în beneficiu propriu. Prin acest artificiu juridic, fostul manager a încasat ilegal sume mari de bani, constând în salarii suplimentare și sporuri de periclitate. Doar această metodă a lăsat o gaură în bugetul unității medicale evaluată la 469.263 de lei.
Angajări ilegale la vârful spitalului: Posturi blocate fără concurs
Cea de-a doua componentă a dosarului penal vizează favorizarea unor persoane din cercul de conducere al spitalului, în perioada iulie 2017 – septembrie 2023. Procurorii susțin că Râșnoveanu a aprobat două contracte de muncă pentru poziții de economist și asistent medical, fentând complet obligativitatea organizării unor concursuri publice.
Ulterior, în 2023, deși legea o obliga să oprească aceste contracte prelungite abuziv prin acte adiționale peste limita maximă de 90 de zile, fostul manager a refuzat să aplice prevederile legale.
Cine sunt beneficiarii? Persoanele protejate erau chiar directorul financiar-contabil și directorul de îngrijiri ai Spitalului Județean Brăila. Prin noile funcții obținute ilegal pe jumătate de normă, cei doi directori au încasat sume necuvenite care au adus spitalului o pagubă suplimentară de 123.020 de lei.
Sechestru asigurător și proces la Tribunalul Brăila
Spitalul Clinic Județean de Urgență Brăila a solicitat oficial recuperarea integrală a banilor, constituindu-se parte civilă în dosar. Pentru a bloca înstrăinarea bunurilor și a garanta acoperirea prejudiciului de peste o jumătate de milion de lei, procurorii DNA au pus sechestru asigurător pe un imobil deținut în coproprietate de Delia Râșnoveanu.
Dosarul penal a fost înaintat spre soluționare către magistrații de la Tribunalul Brăila, cu propunerea de a menține măsurile asigurătorii pe toată durata litigiului. Mihaela-Delia Râșnoveanu va apărea în fața judecătorilor în stare de libertate.