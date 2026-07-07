Fostul manager al Spitalului de Urgență Brăila, Delia Râșnoveanu, trimisă în judecată pentru abuz în serviciu

Scris de Iulian Budusan Publicat: 7 iul. 2026, 16:41

Fosta șefă a Spitalului Clinic Județean de Urgență Brăila, Delia Râșnoveanu, a fost trimisă în fața instanței de procurorii anticorupție. DNA Galați o acuză de abuz în serviciu în formă continuată și conflict de interese, după ce acțiunile sale repetate ar fi lăsat o gaură financiară de peste 500.000 de lei în bugetul unității medicale.

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