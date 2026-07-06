Toni Neacșu, avertisment pentru Cotroceni: „Președintele are obligația de a desemna un premier cât mai repede”

Fostul judecător de la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), Adrian Toni Neacșu, a lansat o analiză dură privind blocajul politic actual, considerând că președintele are obligația constituțională de a desemna urgent un candidat pentru funcția de prim-ministru. În opinia sa, termenele și spiritul Legii Fundamentale impun ca întreaga procedură de formare a unui nou executiv să fie una cât se poate de rapidă.
„Din punctul meu de vedere, președintele ar fi trebuit deja, după ultimele consultări formale, să desemneze o nouă candidatură de premier. Termenele din Constituția noastră stabilesc implicit că toată această procedură trebuie să fie una cât se poate de rapidă, de urgentă, astfel încât să nu se depășească o limită a bunului-simț. Această limită a fost deja depășită și urmează, cel mai probabil, să depășească chiar și recordul de până acum, când am avut un guvern demis care a rămas 71 de zile în funcție. Repet, acest lucru este împotriva spiritului Constituției, care spune, dimpotrivă, că totul trebuie să se deruleze foarte repede”, a explicat fostul judecător CSM.
Capcana celor 45 de zile: Diferența constituțională dintre interimat și guvernul demis
Toni Neacșu a demontat și scenariile juridice vehiculate recent în spațiul public, inclusiv de fostul președinte Traian Băsescu sau de reprezentanți ai PSD, potrivit cărora premierul demis, Ilie Bolojan, nu ar putea asigura interimatul mai mult de 45 de zile.
„Nu se face distincție între două situații juridice total diferite. Avem, pe de o parte, situația în care apare un interimat din cauza demisiei unui ministru, când pui un interimar pentru un termen maxim de 45 de zile. Pe de altă parte, avem situația guvernului demis prin moțiune de cenzură, care este cu totul alta. Pentru aceasta, tot Constituția, la articolul 110, prevede clar durata de funcționare a cabinetului demis până în momentul în care se va forma viitorul guvern”, a clarificat Neacșu.
Fostul magistrat a adăugat că, dacă s-ar merge pe ideea forțării limitei de 45 de zile, șeful statului ar fi obligat doar să numească un alt ministru din actualul cabinet debarcat ca premier interimar, fapt ce nu ar rezolva criza de fond. Singura alternativă pentru a schimba premierul interimar ar fi ca șeful statului să îi ceară efectiv demisia lui Ilie Bolojan.
Responsabilitatea e la Parlament: „Remediul constituțional sunt alegerile anticipate”
În viziunea fostului membru CSM, cheia deblocării nu se află exclusiv la Palatul Cotroceni, ci în mâna partidelor politice, iar președintele trebuie să testeze voința legislativului prin nominalizarea rapidă a unui premier.
„Majoritățile nu se stabilesc la Cotroceni, majoritățile se stabilesc și se votează în Parlamentul României. Responsabilitatea pentru viitorul guvern nu aparține exclusiv președintelui, ci ea este partajată, iar greutatea cea mai mare cade pe partidele parlamentare. Logica lucrurilor cere o desemnare cât mai rapidă, astfel încât să știm exact cum stăm: fie avem un guvern, fie nu avem. Iar dacă clasa politică eșuează în obligația ei de a asigura un guvern României, trebuie să mergem mai departe în logica textului constituțional, care oferă un remediu clar: alegerile anticipate. Aceștia sunt pașii corecți”, a conchis Toni Neacșu.