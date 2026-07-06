Toni Neacșu, avertisment pentru Cotroceni: „Președintele are obligația de a desemna un premier cât mai repede”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 6 iul. 2026, 20:28

Fostul judecător de la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), Adrian Toni Neacșu, a lansat o analiză dură privind blocajul politic actual, considerând că președintele are obligația constituțională de a desemna urgent un candidat pentru funcția de prim-ministru. În opinia sa, termenele și spiritul Legii Fundamentale impun ca întreaga procedură de formare a unui nou executiv să fie una cât se poate de rapidă.

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