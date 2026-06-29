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Tragedie pe DN22 în Brăila. Două persoane au murit după ce o semiremorcă s-a răsturnat peste mașină

Accident pe DN22 în Brăila

Accident pe DN22 în Brăila

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iun. 2026, 22:08

Două persoane şi-au pierdut viaţa luni seară într-un grav accident rutier petrecut pe DN 22, la ieşirea din localitatea Movila Miresii spre Comăneasca, județul Brăila.

Tragedia s-a produs după ce o semiremorcă s-a desprins dintr-un camion şi s-a răsturnat peste un autoturism, strivind ocupanţii acestuia.

Apelul la 112 a fost recepţionat la ora 19:24, când a fost anunţată o coliziune între un autoturism şi un autocamion. La faţa locului au intervenit o autospecială de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de descarcerare şi şase subofiţeri ISU Brăila, sprijiniţi de două echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean Brăila.

La sosirea echipajelor de intervenţie, cele două persoane aflate în autoturism erau încarcerate. Medicul SAJ nu a mai putut face nimic pentru ele, constatând decesul la faţa locului. Şoferul camionului a scăpat fără răni şi nu a necesitat îngrijiri medicale.

Poliţiştii au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs accidentul. În urma tragediei, traficul rutier pe DN 22 a fost blocat în ambele sensuri.

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