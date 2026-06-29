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Social· 1 min citire
Tragedie pe DN22 în Brăila. Două persoane au murit după ce o semiremorcă s-a răsturnat peste mașină
Accident pe DN22 în Brăila
Două persoane şi-au pierdut viaţa luni seară într-un grav accident rutier petrecut pe DN 22, la ieşirea din localitatea Movila Miresii spre Comăneasca, județul Brăila.
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