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Bilanțul DSU după o zi de foc. Câte persoane au ajuns la spital din cauza caniculei

Bilanțul DSU după o zi de foc

Bilanțul DSU după o zi de foc

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iun. 2026, 22:16

Peste 40 de persoane au primit asistență medicală luni, în contextul caniculei, dintre care 31 au necesitat transportul la spital.

''În contextul avertizării meteorologice Cod roșu, ce vizează temperaturi extreme și disconfort termic deosebit de accentuat, în data de 29.06.2026, în intervalul 08:00-21:00, la nivel național echipajele medicale au intervenit pentru acordarea asistenței medicale în cazul a 43 de persoane (13 persoane asistate de echipaje SMURD și 30 persoane asistate de echipaje SAJ), dintre care o persoană a fost declarată decedată la fața locului, iar 31 persoane (adulte) au necesitat transportul la spital'', se arată pe pagina de Facebook a Departamentului pentru Situații de Urgență.

Potrivit DSU, majoritatea cazurilor înregistrate au constat în lipotimii, cefalee, stări de rău.

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