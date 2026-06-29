Advertising
Advertising
Social· 1 min citire
Bilanțul DSU după o zi de foc. Câte persoane au ajuns la spital din cauza caniculei
Bilanțul DSU după o zi de foc
Peste 40 de persoane au primit asistență medicală luni, în contextul caniculei, dintre care 31 au necesitat transportul la spital.
Citește și
- 22:08Tragedie pe DN22 în Brăila. Două persoane au murit după ce o semiremorcă s-a răsturnat peste mașină
- 22:00Canicula a „topit” șinele de tramvai din Timișoara. Roțile vagoanelor s-au blocat în cauciucul înmuiat de arșiță – FOTO
- 21:43Se schimbă regulile pentru șoferi de la 1 iulie. Examenul pentru reducerea suspendării permisului se mută în altă parte
- 21:27Podul Prieteniei Giurgiu - Ruse se redeschide marți. Circulația rutieră va fi restabilită integral
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News