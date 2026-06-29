Realitatea.NET
Social· 1 min citire

Canicula a „topit” șinele de tramvai din Timișoara. Roțile vagoanelor s-au blocat în cauciucul înmuiat de arșiță – FOTO

Garniturile liniilor de tramvai s-au topit (foto: STT)

Garniturile liniilor de tramvai s-au topit (foto: STT)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iun. 2026, 22:00

Valul de căldură fără precedent a dat peste cap transportul public din Timișoara. Temperaturile extreme de la nivelul solului au topit garniturile de cauciuc dintre șine, care s-au lipit de roțile tramvaielor și le-au blocat deplasarea. Un fenomen similar a fost raportat și la Leipzig, în Germania, unde infrastructura feroviară a cedat în fața caniculei.

Luni, la orele după-amiezii, temepratura în șine a trecut de °C, iar masticul care etanșează linia se înmoaie și este antrenat de roțile vehiculelor, afectând siguranța exploatării.

Traficul tramvaielor din Timișoara, redus cu o treime

Pe teren, situația s-a transformat într-o intervenție de urgență: opt tramvaie au rămas blocate, iar echipele STPT au fost nevoite să retragă din circulație mai mult de o treime din parcul programat.

Materialul topit se depune pe șine și pe boghiurile tramvaielor, provocând defecțiuni și obligând societatea de transport să înlocuiască temporar tramvaiele cu autobuze și microbuze pe tronsoanele afectate.

Canicula face victime în Timiș. Un preot s-a prăbușit la slujbă, iar o gravidă a leșinat în biserică

Traficul tramvaielor din Leipzig, suspendată din cauza topirii garniturii

O situație similară s-a înregistrat în Leipzig, Germania, unde autoritățile au suspendat întregul sistem de tramvaie după ce asfaltul și bitumul s-au înmuiat, iar materialul topit a ajuns pe șine, făcând deplasarea imposibilă.

Cum ne protejăm de canicula extremă: Măsurile urgente recomandate de DSU sub Cod Roșu

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

caniculatramvaie blocate timisoarasine topitecod rosu caldura

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe