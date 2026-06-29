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Canicula a „topit” șinele de tramvai din Timișoara. Roțile vagoanelor s-au blocat în cauciucul înmuiat de arșiță – FOTO
Garniturile liniilor de tramvai s-au topit (foto: STT)
Valul de căldură fără precedent a dat peste cap transportul public din Timișoara. Temperaturile extreme de la nivelul solului au topit garniturile de cauciuc dintre șine, care s-au lipit de roțile tramvaielor și le-au blocat deplasarea. Un fenomen similar a fost raportat și la Leipzig, în Germania, unde infrastructura feroviară a cedat în fața caniculei.
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