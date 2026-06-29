Realitatea.NET
Social· 1 min citire

Podul Prieteniei Giurgiu - Ruse se redeschide marți. Circulația rutieră va fi restabilită integral

Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse

Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iun. 2026, 21:27

Circulația rutieră pe Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse va fi restabilită definitiv începând de marți, 30 iunie 2026, de la ora 10:00, pe ambele sensuri și pentru toate tipurile de vehicule, anunță Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

Redeschiderea vine după finalizarea lucrărilor de reparație efectuate pe pod, unul dintre cele mai importante puncte de trecere a frontierei dintre România și Bulgaria.

MAE recomandă călătorilor să se informeze cu privire la condițiile de circulație prin punctele de trecere a frontierei bulgare, inclusiv despre vinieta electronică și sistemul e-TOLL, accesând site-urile www.mvr.bg și bgtoll.bg.

Cetățenii români care călătoresc în Bulgaria sau în tranzit prin această țară pot consulta și secțiunea Sfaturi de călătorie de pe site-ul MAE (mae.ro) sau pot descărca aplicația „Călătorește informat”.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

podul prietenieigiurgiuruselucrariministrul de externe

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe