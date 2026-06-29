Podul Prieteniei Giurgiu - Ruse se redeschide marți. Circulația rutieră va fi restabilită integral

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iun. 2026, 21:27

Circulația rutieră pe Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse va fi restabilită definitiv începând de marți, 30 iunie 2026, de la ora 10:00, pe ambele sensuri și pentru toate tipurile de vehicule, anunță Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

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