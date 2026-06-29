Accidentele rutiere mortale cresc în UE pentru prima dată în zece ani. România, pe primul loc

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iun. 2026, 21:13

Numărul deceselor cauzate de accidentele rutiere din Uniunea Europeană a crescut cu 6% în 2021, întrerupând un deceniu de scădere continuă. Peste 19.917 de persoane și-au pierdut viața pe șoselele blocului comunitar, față de 18.834 în 2020, potrivit celor mai recente date Eurostat.

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