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Accidentele rutiere mortale cresc în UE pentru prima dată în zece ani. România, pe primul loc

Accident (foto: profimedia)

Accident (foto: profimedia)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iun. 2026, 21:13

Numărul deceselor cauzate de accidentele rutiere din Uniunea Europeană a crescut cu 6% în 2021, întrerupând un deceniu de scădere continuă. Peste 19.917 de persoane și-au pierdut viața pe șoselele blocului comunitar, față de 18.834 în 2020, potrivit celor mai recente date Eurostat.

Scăderea record înregistrată în 2020 fusese atribuită restricțiilor impuse de pandemia COVID-19, care au redus semnificativ traficul rutier. Revenirea la mobilitatea normală a adus însă și o revenire dramatică a numărului de victime.

România, Bulgaria și Letonia, în topul negativ al UE

Statele membre din Europa de Est domină clasamentul negativ al accidentelor mortale raportat la populație. România ocupă primul loc, cu 93 de decese la un milion de locuitori, urmată de Bulgaria și Letonia. Deși aceste cifre se situează sub pragul de 100 de decese la un milion, ele rămân semnificativ peste media europeană.

La polul opus, principalii contribuitori la creșterea absolută a numărului de victime la nivelul UE au fost Franța, Germania și Italia, țări cu rețele rutiere extinse și un parc auto numeros.

Față de 2011, datele arată totuși un progres considerabil: atunci, peste 28.000 de persoane mureau anual în accidente rutiere în UE.

Reformele UE, insuficiente fără accelerare

Ca răspuns la această tendință îngrijorătoare, Uniunea Europeană a anunțat în luna martie un plan de reformare a testelor de conducere la nivel european. Printre măsurile propuse se numără stabilirea vârstei minime de 17 ani pentru susținerea examenului auto și introducerea unei perioade de probă de doi ani pentru noii șoferi.

Consiliul European pentru Siguranța Transporturilor avertizează însă că reformele trebuie accelerate pentru a atinge obiectivul UE de înjumătățire a numărului de decese rutiere până în 2030.

„Acum depinde de statele membre și de Parlamentul European să se asigure că acest pachet nu este diluat pe calea adesea periculoasă de a deveni lege”, transmite Consiliul.

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