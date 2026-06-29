Temperaturi sufocante la Bacalaureat. Consiliul Național al Elevilor atacă dur autoritățile: „Nu se putea anticipa?”

Consiliul Național al Elevilor critică modul în care autoritățile au gestionat desfășurarea examenului de Bacalaureat în plin val de caniculă și susține că modificarea de ultim moment a calendarului examenului nu rezolvă problemele de fond.
Reprezentanții elevilor consideră că Ministerul Educației trebuie să adopte un sistem predictibil pentru organizarea examenelor în condiții de temperaturi extreme și să investească în infrastructura școlară.
Elevii spun că Ministerul nu trebuia luat prin surprindere de caniculă
Într-un mesaj public, Consiliul Național al Elevilor arată că temperaturile de peste 33 de grade Celsius înregistrate în timpul probelor scrise nu pot fi considerate un eveniment neașteptat.
Reprezentanții elevilor subliniază că nu Ministerul Educației este responsabil pentru vreme, însă consideră că este dificil de explicat cum un examen organizat anual în aceeași perioadă ajunge să fie afectat de caniculă ca și cum temperaturile ridicate ar fi fost imposibil de anticipat.
„Căldură mare, mon cher! Cum a fost luat Ministerul Educației prin surprindere de căldura din luna lui Cuptor?
Termometrul spune la umbră 33 de grade Celsius, iar sub arșița soarelui absolvenții de clasa a XII-a din întreaga țară susțin probele scrise ale examenului național de Bacalaureat. Desigur, nu Ministerul Educației și Cercetării este vinovat pentru temperaturile extreme. Canicula nu poate fi trecută în sarcina vreunei instituții publice, iar prognoza meteo nu se modifică prin ordin de ministru. Cu toate acestea, este greu de înțeles cum un examen național, organizat an de an în jurul aceleiași perioade, poate ajunge să fie afectat de căldură ca și cum temperaturile ridicate ar fi reprezentat o surpriză absolută”, spun reprezentanții elevilor într-un comunicat.
Măsurile luate nu au fost suficiente
Potrivit Consiliului Național al Elevilor, deși Comisia Națională de Bacalaureat a transmis inspectoratelor școlare instrucțiuni privind protejarea sănătății candidaților, profesorilor și membrilor comisiilor, situația din numeroase centre de examen a rămas dificilă.
Organizația susține că mulți absolvenți au fost nevoiți să susțină probele scrise în săli supraîncălzite, unde aerul era greu de respirat, iar condițiile diferau semnificativ de la o școală la alta.
Elevii apreciază că apa potabilă, aerisirea periodică sau ventilatoarele pot reduce doar parțial disconfortul și nu pot înlocui existența unei infrastructuri adecvate.
„Pentru mulți elevi, Bacalaureatul nu a însemnat doar concentrarea pe subiecte și presiunea firească a unui examen cu miză majoră, ci și încercarea de a rezista timp de trei ore într-o sală supraîncălzită, cu aer greu de respirat și cu soluții aplicate inegal de la un centru la altul. Apa potabilă este necesară în săli, dar nu suficientă. Aerisirea periodică ajută, însă nu poate compensa temperaturile sufocante din sălile de examen. Ventilatoarele pot reduce parțial disconfortul, dar nu pot ține locul unei infrastructuri minime, pregătite din timp. Iar atunci când măsurile depind de formulări precum „în măsura posibilităților”, siguranța candidaților ajunge să varieze de la o școală la alta. ”
Critici privind lipsa investițiilor în școli
Consiliul Național al Elevilor afirmă că problemele întâlnite în timpul examenului nu sunt rezultatul unui episod izolat, ci consecința anilor în care investițiile în infrastructura școlară au fost amânate.
Organizația consideră că responsabilitatea nu poate fi transferată exclusiv către unitățile de învățământ sau inspectoratele școlare, în condițiile în care modernizarea școlilor depinde de politicile publice și de finanțarea asigurată la nivel național.
În opinia elevilor, sănătatea candidaților și desfășurarea examenelor nu ar trebui să depindă de faptul că un elev este repartizat într-o sală mai răcoroasă, într-o școală dotată cu aer condiționat sau într-un centru care a reușit să găsească soluții pe cont propriu.
”Nu este suficient ca Ministerul Educației și Cercetării să transmită, cu câteva zile înainte de probele scrise, că unitățile de învățământ trebuie să asigure apă, aerisire, ventilatoare sau aer condiționat în sălile de examen. O adresă transmisă pe ultima sută de metri nu poate înlocui ani întregi în care infrastructura școlară ar fi trebuit adusă la un nivel minim de siguranță și confort.
Consiliul Național al Elevilor atrage atenția că sănătatea candidaților și buna desfășurare a examenului nu pot depinde de norocul de a fi repartizat într-o sală mai umbrită, într-o școală cu aer condiționat sau într-un centru în care conducerea a reușit, pe cont propriu, să improvizeze soluții decente”, spun elevii.
Modificarea calendarului, apreciată, dar considerată tardivă
Consiliul Național al Elevilor apreciază decizia Ministerului Educației de a modifica programul sesiunii de Bacalaureat prin mutarea probei obligatorii a profilului cu o zi față de data stabilită inițial.
Reprezentanții elevilor consideră că măsura este utilă și poate reduce riscurile pentru candidați și pentru personalul implicat în organizarea examenului.
Cu toate acestea, organizația susține că decizia a fost luată prea târziu și că temperaturile extreme din această perioadă puteau fi anticipate cu mai multe zile sau chiar săptămâni înainte.
Elevii cer un plan clar pentru examenele desfășurate pe caniculă
Consiliul Național al Elevilor avertizează că episoadele de caniculă vor deveni tot mai frecvente în perioada examenelor naționale și solicită Ministerului Educației să renunțe la soluțiile improvizate.
Organizația cere elaborarea unui mecanism predictibil pentru organizarea examenelor în condiții de temperaturi extreme, care să stabilească reguli clare privind temperatura admisă în sălile de examen, dotările minime obligatorii, accesul la apă potabilă și asistența medicală pentru candidați.
Reprezentanții elevilor susțin că schimbările climatice impun adaptarea modului în care sunt organizate examenele naționale și că probele cu miză majoră nu pot continua să fie programate în cele mai călduroase perioade ale verii, pentru ca apoi canicula să fie tratată drept o situație excepțională.