Temperaturi sufocante la Bacalaureat. Consiliul Național al Elevilor atacă dur autoritățile: „Nu se putea anticipa?”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iun. 2026, 20:36

Consiliul Național al Elevilor critică modul în care autoritățile au gestionat desfășurarea examenului de Bacalaureat în plin val de caniculă și susține că modificarea de ultim moment a calendarului examenului nu rezolvă problemele de fond.

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