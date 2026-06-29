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Vremea· 1 min citire
Canicula face victime în Timiș. Un preot s-a prăbușit la slujbă, iar o gravidă a leșinat în biserică
Termometru
Publicat29 iun. 2026, 13:45
SursăRealitatea PLUS
Canicula extremă din vestul țării începe să își facă simțite efectele. În județul Timiș, unde temperaturile au depășit 41 de grade Celsius la umbră, două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce li s-a făcut rău în timpul slujbelor religioase, potrivit Realitatea PLUS.
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