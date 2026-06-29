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Canicula face victime în Timiș. Un preot s-a prăbușit la slujbă, iar o gravidă a leșinat în biserică

Termometru

Termometru

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat29 iun. 2026, 13:45
SursăRealitatea PLUS

Canicula extremă din vestul țării începe să își facă simțite efectele. În județul Timiș, unde temperaturile au depășit 41 de grade Celsius la umbră, două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce li s-a făcut rău în timpul slujbelor religioase, potrivit Realitatea PLUS.

Primul incident a avut loc în comuna Victor Vlad Delamarina. Un preot s-a prăbușit în fața credincioșilor în timpul slujbei, iar martorii au sunat imediat la 112. La fața locului au intervenit echipaje medicale, care i-au acordat primul ajutor.

La scurt timp, un al doilea apel la 112 a anunțat un caz asemănător în cartierul Soarelui din Timișoara. O femeie însărcinată a leșinat în timpul unei slujbe religioase și a fost transportată de urgență la spital pentru investigații și îngrijiri medicale. Meteorologii avertizează că județul Timiș se află sub cod roșu de caniculă, iar temperaturile extreme pot provoca probleme grave de sănătate, în special în cazul persoanelor vulnerabile. Autoritățile recomandă evitarea expunerii la soare în orele de vârf, hidratarea corespunzătoare și limitarea efortului fizic în această perioadă.

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