Caniculă puternică sâmbătă în România. Zonele unde temperaturile ajung la 39 de grade

Sâmbătă va fi foarte cald în cea mai mare parte a țării, iar canicula se va resimți mai ales în regiunile intracarpatice. Soarele va domina ziua în majoritatea zonelor, iar doar în sud, sud-vest și la munte vor apărea câteva averse trecătoare.
Temperaturile maxime vor porni de la 25 de grade în sudul litoralului și vor ajunge până la 39 de grade în Câmpia de Vest. Disconfortul termic va fi ridicat în mai multe regiuni, iar în unele zone indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități.
Căldură mare în Dobrogea, Bărăgan și Moldova
În Dobrogea și Bărăgan, soarele va încălzi rapid atmosfera. Temperaturile vor urca până la 33 de grade în Bărăgan, iar disconfortul termic va fi în creștere. Pe litoral, vântul va fi ceva mai activ, iar acest lucru va face ca temperaturile să fie mai ușor de suportat.
În Moldova sudică și în nordul Munteniei va fi, de asemenea, foarte cald. Maximele vor ajunge la 33 de grade, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi senin pe parcursul zilei, iar doar în zona montană pot apărea câțiva nori de ploaie.
În nordul Moldovei și în Bucovina, căldura va deveni apăsătoare la orele amiezii. Temperaturile vor urca până la 34 de grade în Botoșani, iar atmosfera va deveni sufocantă din cauza stresului termic.
Cele mai mari temperaturi, în vestul țării
În nordul Transilvaniei și în Maramureș, vremea se va încălzi și mai mult. Canicula se va instala în aceste zone, iar aerul va deveni greu de respirat. Nu sunt anunțate ploi, iar vântul va sufla slab.
Cele mai ridicate temperaturi din țară vor fi în vest. În Câmpia de Vest, maximele vor ajunge la 39 de grade la umbră, iar stresul termic va crește după orele prânzului. Norii vor apărea foarte rar și nu sunt anunțate ploi.
În Transilvania va fi mai cald decât în ziua precedentă. În jumătatea vestică a provinciei se anunță încă o amiază caniculară. Aversele pot apărea trecător în zona Carpaților Meridionali, mai ales în a doua parte a zilei.
Oltenia și Muntenia, sub aer sufocant
În Oltenia va fi o zi foarte caldă, cu o amiază caniculară. Temperaturile vor ajunge până la 35 de grade, iar atmosfera va deveni sufocantă la orele prânzului. Mai târziu pot apărea averse cu tunete, fulgere și intensificări ale vântului.
În sudul țării, temperaturile vor crește de la o oră la alta și vor atinge 35 de grade. În nord-vestul Munteniei, spre seară, pot apărea momente de instabilitate pe zone restrânse. Sunt posibile ploi zgomotoase, care pot lăsa în urmă aproximativ 10 litri de apă pe metru pătrat.
Vremea în București
În București, cerul va fi mai mult senin, iar vremea va deveni din nou foarte caldă. La amiază, temperatura va urca până la 34 de grade. Indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități, ceea ce va face ca disconfortul termic să fie ridicat.
Noaptea, temperatura minimă va ajunge la 20 de grade. Vremea va rămâne caldă și pe parcursul serii, iar senzația de aer greu va persista.
Vremea la munte și pe litoral
La munte va fi cald, însă în a doua parte a zilei, în Carpații Meridionali, se vor aduna norii. Sunt anunțate ploi rapide, însoțite de tunete, fulgere, căderi de grindină și intensificări ale vântului.
Pe litoral, vremea va fi frumoasă, cu temperaturi mai plăcute decât în restul țării. Maximele vor fi de 28-29 de grade, iar norii vor apărea doar sporadic. După prânz, vântul se va intensifica și poate ajunge la viteze de 40 de kilometri pe oră. Apa mării va avea în jur de 23 de grade.