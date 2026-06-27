Caniculă puternică sâmbătă în România. Zonele unde temperaturile ajung la 39 de grade

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iun. 2026, 08:44

Sâmbătă va fi foarte cald în cea mai mare parte a țării, iar canicula se va resimți mai ales în regiunile intracarpatice. Soarele va domina ziua în majoritatea zonelor, iar doar în sud, sud-vest și la munte vor apărea câteva averse trecătoare.

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