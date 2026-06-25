Pericolul care poate ucide un copil în doar 20 de minute. Greșeala pe care mulți părinți o fac vara

Canicula poate deveni un pericol serios pentru copiii mici, mai ales atunci când aceștia stau în spații închise, slab aerisite sau foarte încălzite. Pediatrii atrag atenția că insolația poate apărea repede, iar părinții trebuie să fie atenți la primele semne de rău.
Copiii suportă mai greu temperaturile extreme decât adulții, pentru că organismul lor nu își reglează temperatura la fel de eficient. În plus, cei mici nu pot spune întotdeauna clar că le este rău, că le este sete sau că se simt amețiți.
În mod normal, corpul își menține temperatura între 35 și 37,5 grade Celsius și elimină căldura prin transpirație. Problema apare atunci când afară este foarte cald, umiditatea este ridicată, iar aerul nu circulă suficient. În astfel de condiții, sistemul natural de răcire al organismului poate fi depășit. La copii, riscul este și mai mare, pentru că deshidratarea se poate instala mai repede.
Mașina încinsă, unul dintre cele mai mari pericole pentru copii
Unul dintre cele mai periculoase locuri pentru un copil, pe timp de caniculă, este interiorul unei mașini. Insolația apare atunci când organismul nu mai poate controla temperatura internă, iar aceasta poate urca la peste 41 de grade Celsius. Dacă nu se intervine repede, urmările pot fi foarte grave. Pediatrii avertizează că pot apărea leziuni cerebrale ireversibile sau chiar deces.
Pericolul este mare chiar și atunci când mașina nu este parcată direct în soare. La o temperatură exterioară de 34 de grade Celsius, interiorul unei mașini poate ajunge la 52 de grade în doar 20 de minute. De aceea, copiii nu trebuie lăsați singuri în mașină, nici măcar pentru foarte puțin timp. Într-un spațiu închis, căldura crește rapid, iar corpul unui copil poate ceda mult mai repede decât al unui adult.
Semnele insolației pe care părinții trebuie să le observe
Insolația poate fi recunoscută după mai multe simptome. Copilul poate avea durere puternică de cap, slăbiciune, amețeli, greață sau stare de confuzie. Respirația și bătăile inimii se pot accelera, iar în cazurile grave pot apărea convulsii sau pierderea cunoștinței. Aceste semne trebuie luate în serios, mai ales dacă apar după expunerea la căldură.
Un semn important este pielea înroșită, foarte fierbinte la atingere și uscată. Lipsa transpirației poate arăta că organismul nu mai reușește să se răcească. În același timp, temperatura internă poate trece de 40 de grade Celsius. Dacă apar astfel de simptome, situația trebuie tratată ca o urgență.
Ce trebuie făcut dacă un copil are semne de insolație
Dacă există o suspiciune puternică de insolație, primul pas este apelarea imediată a numărului de urgență. Până la sosirea echipajului medical, copilul trebuie dus cât mai repede într-un loc răcoros, aerisit sau măcar la umbră. Este important ca el să fie întins pe jos, cu picioarele ridicate, pentru a ajuta circulația sângelui către organele vitale. Hainele trebuie îndepărtate, iar pielea trebuie udată delicat cu apă călduță.
Dacă cel mic este pe deplin conștient, poate fi pus într-o cadă cu apă călduță și i se pot oferi înghițituri mici de lichide reci și limpezi. Dacă apar vărsături, copilul trebuie întors imediat pe o parte, pentru a evita sufocarea. Lichidele nu trebuie administrate dacă micuțul este somnolent sau are starea de conștiență afectată. În astfel de momente, intervenția rapidă poate face diferența.
Cum poate fi prevenită insolația în zilele de caniculă
Pediatrii recomandă ca ieșirile cu cei mici să fie limitate în orele cele mai fierbinți ale zilei, între 11:00 și 17:00. Dacă este nevoie să ieșiți, sunt de preferat traseele la umbră și locurile bine aerisite. Hidratarea trebuie urmărită constant, pentru că cei mici nu simt mereu setea la fel de clar ca adulții. Apa trebuie oferită des, iar băuturile carbogazoase sau foarte dulci ar trebui evitate.
În cazul nou-născuților, alăptarea poate fi intensificată în zilele foarte calde. Alimentația de vară trebuie să fie mai ușoară, cu fructe și legume de sezon. Aerul condiționat poate fi folosit acasă sau în mașină, dar temperatura ar trebui să rămână în jur de 24 sau 25 de grade, cu funcția de dezumidificare activă. Hainele copiilor trebuie să fie lejere, din fibre naturale și în culori deschise, iar pentru joaca pe plajă este recomandată o pălărie cu găuri, ca să nu se supraîncălzească zona capului.
Crampele și epuizarea provocate de căldură
Căldura poate provoca și crampe, mai ales după efort fizic în zile foarte fierbinți. Acestea sunt dureri musculare intense și apar din cauza pierderii de apă și săruri minerale. Într-o astfel de situație, copilul trebuie dus într-un loc răcoros. Efortul fizic trebuie oprit imediat.
Epuizarea cauzată de căldură este mai gravă și apare mai ales în spații sufocante, fără hidratare suficientă. Se poate manifesta prin sete puternică, oboseală extremă, amețeli și vărsături, însă temperatura corpului rămâne sub 40 de grade Celsius. Copilul trebuie mutat într-un loc răcoros, eliberat de hainele în exces și răcorit cu un prosop umed. Dacă starea nu se îmbunătățește rapid, trebuie contactat serviciul de urgență.