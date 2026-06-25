Pericolul care poate ucide un copil în doar 20 de minute. Greșeala pe care mulți părinți o fac vara

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iun. 2026, 14:07

Canicula poate deveni un pericol serios pentru copiii mici, mai ales atunci când aceștia stau în spații închise, slab aerisite sau foarte încălzite. Pediatrii atrag atenția că insolația poate apărea repede, iar părinții trebuie să fie atenți la primele semne de rău.

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