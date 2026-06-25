Aproape toată România intră sub avertizare de caniculă. Zonele unde căldura va fi cel mai greu de suportat

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iun. 2026, 08:06

Aproape toată țara se află joi sub Cod galben de caniculă și disconfort termic accentuat. Administrația Națională de Meteorologie a emis atenționarea pentru ziua de 25 iunie, în intervalul 12:00 - 21:00. Meteorologii anunță temperaturi ridicate în mai multe regiuni, iar în unele zone căldura va deveni greu de suportat. Cele mai mari valori sunt așteptate în vestul și nord-vestul țării.

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