Aproape toată România intră sub avertizare de caniculă. Zonele unde căldura va fi cel mai greu de suportat

Aproape toată țara se află joi sub Cod galben de caniculă și disconfort termic accentuat. Administrația Națională de Meteorologie a emis atenționarea pentru ziua de 25 iunie, în intervalul 12:00 - 21:00. Meteorologii anunță temperaturi ridicate în mai multe regiuni, iar în unele zone căldura va deveni greu de suportat. Cele mai mari valori sunt așteptate în vestul și nord-vestul țării.
Potrivit ANM, vremea va fi deosebit de caldă în Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, în cea mai mare parte a Transilvaniei, dar și în sudul și estul Moldovei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade Celsius. În vest și nord-vest, unde se vor înregistra cele mai ridicate valori, canicula se va instala izolat. Asta înseamnă că, în anumite zone, aerul va fi foarte fierbinte, mai ales în a doua parte a zilei.
Disconfort termic ridicat în zonele de câmpie
Pe lângă temperaturile mari, meteorologii atrag atenția și asupra disconfortului termic. Acesta va fi mai accentuat în zonele de câmpie, unde căldura se va simți mai apăsător. Indicele temperatură-umezeală va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Când acest prag este atins, organismul resimte mai greu căldura, chiar dacă temperatura din termometre nu pare extremă.
Atenționarea este valabilă doar pentru ziua de joi, până la ora 21:00. În acest interval, oamenii din zonele vizate vor resimți cel mai puternic temperaturile ridicate. Căldura va fi mai greu de suportat în special în orașe, în zonele aglomerate și în spațiile unde aerul nu circulă bine. Meteorologii spun că vremea rămâne călduroasă și în Capitală.
Vreme călduroasă și în București
În București, vremea va fi în continuare călduroasă, iar disconfortul termic va fi ridicat. Indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, însă după-amiaza pot apărea unele înnorări. Vântul va sufla slab și moderat.
Temperatura maximă în Capitală va fi cuprinsă între 31 și 33 de grade Celsius. Minima va ajunge la 18 - 20 de grade. Chiar dacă valorile nu trec de 35 de grade, umezeala și lipsa vântului pot face ca vremea să pară mai greu de suportat. Ziua de joi va fi, astfel, una călduroasă atât în București, cât și în mare parte din țară.