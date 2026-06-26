Bucureștiul intră sub Cod portocaliu de caniculă. ANM anunță temperaturi aproape de 40 de grade

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iun. 2026, 11:17

Administrația Națională de Meteorologie a emis o prognoză specială pentru București, valabilă pentru ultimele zile ale lunii iunie. Meteorologii anunță că valul de căldură va persista în Capitală, iar disconfortul termic va fi ridicat.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre meteovremeaprognoza meteo