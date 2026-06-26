Bucureștiul intră sub Cod portocaliu de caniculă. ANM anunță temperaturi aproape de 40 de grade

Administrația Națională de Meteorologie a emis o prognoză specială pentru București, valabilă pentru ultimele zile ale lunii iunie. Meteorologii anunță că valul de căldură va persista în Capitală, iar disconfortul termic va fi ridicat.
Temperaturile vor crește treptat, iar începutul săptămânii viitoare va aduce valori foarte mari. Luni și marți, maximele se vor apropia de 39 de grade Celsius. De vineri până sâmbătă, la ora 10:00, vremea va fi foarte caldă. Indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, ceea ce înseamnă că aerul va fi greu de suportat. Temperatura maximă va fi de 34-35 de grade, iar minima va fi cuprinsă între 17 și 20 de grade. Cerul va fi variabil, mai mult senin în prima parte a zilei, iar vântul va sufla slab și moderat.
Sâmbătă rămâne cald, cu disconfort termic accentuat
Sâmbătă, valul de căldură va continua în București. Meteorologii anunță disconfort termic accentuat, mai ales după-amiaza și seara. Indicele temperatură-umezeală se va situa în jurul valorii de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi cuprinsă între 32 și 34 de grade. Minima va fi de 18-20 de grade. Chiar dacă valorile vor fi ușor mai mici decât în alte zile, căldura se va simți puternic din cauza umezelii și a lipsei de vânt. Pentru Capitală, va rămâne în vigoare o atenționare cod galben de val de căldură, temperaturi ridicate și disconfort termic.
Duminică, vremea se va încălzi din nou mai puternic. ANM anunță că valul de căldură va persista și se va intensifica, iar disconfortul termic va fi accentuat. Indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 35 de grade. Minima va fi cuprinsă între 18 și 21 de grade. În intervalul 28 iunie, ora 10:00 - 29 iunie, ora 10:00, pentru București va fi în vigoare cod portocaliu de val de căldură intens, caniculă și disconfort termic accentuat.
Luni și marți, maxime aproape de 39 de grade
Luni, valul de căldură va continua să se intensifice în Capitală. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală va depăși din nou pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 38-39 de grade, iar minima va fi cuprinsă între 19 și 22 de grade.
Marți, valul de căldură intens va persista. ANM anunță disconfort termic accentuat și un indice temperatură-umezeală peste pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 39 de grade.
Bucureștiul, sub avertizări de caniculă
Pentru București, meteorologii au emis mai multe mesaje de atenționare și avertizare. În intervalul 26 iunie, ora 10:00 - 27 iunie, ora 10:00, Capitala se află sub cod galben de val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic. Aceeași atenționare rămâne valabilă și în intervalul 27 iunie, ora 10:00 - 28 iunie, ora 10:00.
Din 28 iunie, ora 10:00, până pe 29 iunie, ora 10:00, Bucureștiul intră sub cod portocaliu. Meteorologii avertizează că valul de căldură va fi intens, va fi caniculă, iar disconfortul termic va fi accentuat. În aceste condiții, oamenii sunt sfătuiți să evite expunerea la soare în orele de vârf, să bea apă des și să aibă grijă de copii, vârstnici și persoane cu probleme de sănătate.