Urmează zile de foc în România. Codul roșu de caniculă se extinde, iar temperaturile ajung la 40 de grade

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iun. 2026, 10:19

România traversează unul dintre cele mai severe episoade de caniculă din ultimii ani. Meteorologii avertizează că temperaturile vor ajunge până la 40 de grade Celsius la umbră, iar de luni codul roșu se va extinde în aproape toată țara.

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