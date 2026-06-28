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Urmează zile de foc în România. Codul roșu de caniculă se extinde, iar temperaturile ajung la 40 de grade

Canicula România

Canicula România

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iun. 2026, 10:19

România traversează unul dintre cele mai severe episoade de caniculă din ultimii ani. Meteorologii avertizează că temperaturile vor ajunge până la 40 de grade Celsius la umbră, iar de luni codul roșu se va extinde în aproape toată țara.

ANM a actualizat prognoza meteo

Prognoza meteo a fost actualizată la ora 10, iar România se află sub avertizări de cod roșu, cod portocaliu și cod galben de caniculă. Cele mai afectate zone sunt cele aflate sub cod roșu, unde sunt așteptate temperaturi extrem de ridicate și un disconfort termic accentuat.

Indicele temperatură-umiditate depășește pragul critic de 80 de unități, ceea ce înseamnă că temperatura resimțită de organism este mult mai mare decât cea indicată de termometre. În Capitală sunt prognozate astăzi 38 de grade Celsius la umbră, iar la soare valorile depășesc 40 de grade.

Ce recomandă medicii în zilele cu temperaturi extreme

Medicii îi sfătuiesc pe oameni să evite deplasările în orele de vârf și, dacă este necesar să iasă din casă, să aleagă trasee umbrite. De asemenea, recomandă purtarea hainelor lejere, în culori deschise, acoperirea capului cu o pălărie și hidratarea constantă.

De luni, valul de căldură se va intensifica, iar codul roșu de caniculă se va extinde în aproape toată țara, ceea ce înseamnă că temperaturile extreme și disconfortul termic vor afecta un număr și mai mare de români.

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