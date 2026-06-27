Cod roșu de caniculă în aproape toată România. Temperaturile urcă până la 41 de grade

Administrația Națională de Meteorologie a emis noi avertizări de caniculă pentru România. Valul de căldură persistă și se intensifică în mai multe regiuni, iar temperaturile vor ajunge până la 41 de grade. Meteorologii anunță disconfort termic accentuat, nopți tropicale și valori extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie.
Sâmbătă, 27 iunie, sunt în vigoare avertizări cod galben și cod portocaliu. Duminică, 28 iunie, intră în vigoare și codul roșu pentru mai multe regiuni, iar de luni, 29 iunie, codul roșu se extinde în cea mai mare parte a țării.
Cod galben și cod portocaliu pentru sâmbătă
În intervalul 27 iunie, ora 10:00, până pe 28 iunie, ora 10:00, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Moldova se află sub cod galben de val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate, noapte tropicală și disconfort termic. În aceste zone, maximele vor fi cuprinse, în general, între 30 și 34 de grade.
Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități în zonele de câmpie și, pe alocuri, în cele de deal. Temperaturile minime se vor situa între 17 și 20 de grade, iar pe arii restrânse noaptea va fi tropicală.
În același interval, Banatul, Crișana, Maramureșul și Transilvania se află sub cod portocaliu. În aceste regiuni, valul de căldură va continua să se intensifice, va fi caniculă, iar disconfortul termic va fi accentuat. Temperaturile maxime vor fi între 32 și 34 de grade în sudul și estul Transilvaniei și vor ajunge la 38 sau 39 de grade în Câmpia de Vest. Noaptea va fi tropicală, cu minime între 17 și 22 de grade.
Cod roșu de duminică în Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei
Duminică, 28 iunie, de la ora 10:00, până luni, 29 iunie, la ora 10:00, va fi cod roșu în Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei. În aceste zone se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie.
Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade, iar în Maramureș, Crișana și nord-vestul Transilvaniei pot urca spre 39 sau chiar 40 de grade. Noaptea va fi tropicală, cu minime între 17 și 25 de grade.
Cod portocaliu și cod galben în restul țării
Tot duminică, Banatul, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și a Moldovei se vor afla sub cod portocaliu. În aceste zone, valul de căldură intens va persista, va fi caniculă, iar disconfortul termic va fi accentuat. Temperaturile maxime vor fi între 34 și 38 de grade, cu cele mai mari valori în Banat.
Dobrogea și sud-estul Munteniei vor fi sub cod galben. Aici, maximele vor fi între 30 și 34 de grade, iar disconfortul termic va fi accentuat. Noaptea va fi tropicală, cu minime între 19 și 21 de grade, mai ridicate spre 23 sau 24 de grade pe litoral și în Delta Dunării.
Cod roșu extins de luni până miercuri
În intervalul 29 iunie, ora 10:00, până la 1 iulie, ora 10:00, codul roșu se extinde în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei. Meteorologii anunță temperaturi maxime extreme, nopți tropicale și disconfort termic deosebit de accentuat.
În aceste regiuni, maximele vor fi cuprinse între 35 și 41 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana. Nopțile vor fi tropicale, cu minime între 17 și 25 de grade.
În același interval, Dobrogea și jumătatea estică a Munteniei se vor afla sub cod portocaliu. Aici, valul de căldură se va intensifica, va fi caniculă, iar temperaturile maxime se vor situa de la 32 de grade în Delta Dunării până la 38 de grade în restul zonelor. Nopțile vor fi tropicale, cu minime între 20 și 24 de grade.
Instabilitate atmosferică în creștere marți
ANM precizează că, în după-amiaza și seara zilei de marți, gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere, mai ales în zonele de deal și de munte. Până atunci, România va traversa mai multe zile cu temperaturi foarte ridicate, disconfort termic accentuat și nopți tropicale în multe regiuni.