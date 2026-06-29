Haos în Gara de Nord din cauza caniculei. Întârzieri cu orele

Publicat 29 iun. 2026, 12:21 Sursă Realitatea PLUS

Canicula dă peste cap și mersul trenurilor din toată țara. La Gara de Nord din Capitală sunt înregistrate decalaje cu orele, după ce temperaturile extreme au dus la restricții de viteză pe calea ferată.

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