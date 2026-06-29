Lovitură pentru Casa de Pensii. Un pensionar militar a câștigat procesul și va primi înapoi sumele reținute

Un pensionar militar a obținut o victorie importantă în instanță împotriva Casei de Pensii Sectoriale, după ce judecătorii au decis că instituția trebuie să îi restituie sumele reținute din pensie prin aplicarea impozitului progresiv. Hotărârea vine după ce Curtea Constituțională a României a declarat neconstituțional sistemul de impozitare progresivă aplicat pensiilor militare.
Decizia ar putea reprezenta un precedent pentru alți pensionari aflați în aceeași situație, care nu și-au recuperat încă banii reținuți.
Cum s-a ajuns la impozitarea progresivă a pensiilor militare
Începând cu 1 ianuarie 2024, pensiile militare nu au mai fost impozitate cu cota unică de 10%, aplicată până atunci.
Noile prevederi au introdus un sistem de impozitare progresivă, cu cote de 10%, 15% și 20%, stabilite în funcție de valoarea pensiei.
După aproximativ un an, Curtea Constituțională a României a analizat noile dispoziții și a decis că acestea sunt neconstituționale.
Ca urmare, din februarie 2025 s-a revenit la impozitul unic de 10%, aplicat asupra cuantumului pensiei brute după deducerea plafonului neimpozabil de 3.000 de lei.
Pensionarii nu și-au primit automat banii înapoi
Deși impozitul progresiv a fost declarat neconstituțional, pensionarii militari cărora li s-au reținut sume suplimentare nu au primit automat diferențele înapoi.
În multe cazuri, singura soluție a fost deschiderea unor acțiuni în instanță împotriva Casei de Pensii.
Pensionarul a contestat reținerile făcute din pensie
Potrivit documentelor din dosar, pensionarul a arătat că beneficiază de pensie de serviciu militară în baza Legii nr. 223/2015.
Acesta a susținut că, începând cu luna ianuarie 2024, pensia i-a fost diminuată prin aplicarea cotelor suplimentare de 15% și 20% prevăzute de articolul 101 din Codul fiscal, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 282/2023, în locul cotei unice de 10% aplicate anterior.
Pensionarul a invocat și faptul că articolul 101 alineatele (2) și (3) din Codul fiscal stabileau calculul impozitului în funcție de câștigul salarial mediu brut și net, ceea ce a condus la reținerea unor sume pe care le-a considerat nelegale.
Totodată, acesta a arătat că prevederile respective au fost declarate neconstituționale de Curtea Constituțională la 19 decembrie 2024, deoarece nu precizau modalitatea de calcul a părții contributive a pensiei, încălcând principiile legalității și securității raporturilor juridice fiscale.
Tribunalul a obligat Casa de Pensii să restituie banii
Instanța a admis cererea pensionarului și a dispus restituirea tuturor sumelor reținute prin aplicarea impozitului progresiv.
„Casa de pensii e obligată să restituie reclamantului sumele reţinute din pensie, cu titlu de impozit progresiv, începând cu data de 01.01.2024 şi până la data de 30.01.2025, sume actualizate cu indicele de inflaţie la data plăţii şi dobânda legală penalizatoare calculată de la data scadenţei fiecărui drept şi până la data plăţii efective”, arată Tribunalul.
În urma hotărârii, pensionarul își va recupera atât sumele reținute prin impozitul progresiv, cât și actualizarea acestora cu rata inflației și dobânda legală aferentă.