Lansarea Dacia Hipster, amânată: Ce probleme țin pe loc noul proiect al constructorului de la Mioveni

Scris de Iulian Budusan Publicat: 6 iul. 2026, 19:21

Dacia nu renunță la proiectul mini-electricului Hipster! La un an de la prima apariție, conceptul urban ultra-compact se află în continuare sub lupa inginerilor de la Mioveni. Echipa tehnică încearcă să găsească soluțiile ideale de producție pentru a transforma schițele spectaculoase într-un model de stradă accesibil, chiar dacă o dată oficială de lansare se lasă încă așteptată.

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