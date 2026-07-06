Lansarea Dacia Hipster, amânată: Ce probleme țin pe loc noul proiect al constructorului de la Mioveni

Dacia nu renunță la proiectul mini-electricului Hipster! La un an de la prima apariție, conceptul urban ultra-compact se află în continuare sub lupa inginerilor de la Mioveni. Echipa tehnică încearcă să găsească soluțiile ideale de producție pentru a transforma schițele spectaculoase într-un model de stradă accesibil, chiar dacă o dată oficială de lansare se lasă încă așteptată.
Dilema birocratică de la Bruxelles: De ce nu poate intra Dacia Hipster în producția de serie
Viitorul mini-vehiculului urban Dacia Hipster depinde în totalitate de legislația europeană, nu de capacitățile tehnice ale constructorului de la Mioveni. Detaliile din culise au fost dezvăluite de David Durand, directorul de design al mărcii Dacia, în cadrul unei întâlniri cu jurnaliștii auto desfășurate la începutul lunii iulie 2026, la Milano.
Oficialul mărcii a explicat că inginerii s-au lovit de un vid legislativ major la nivelul Uniunii Europene. În acest moment, proiectul este blocat între două categorii rigide de omologare. Dacă este încadrat la clasa cvadriciclurilor ușoare (categoria L7, unde concurează modele ca Citroën Ami), mașina trebuie să respecte o limită severă de greutate, greu de atins cu tehnologia actuală a bateriilor. Dacă trece în categoria mașinilor standard (M1), constructorul este obligat prin lege să instaleze toate sistemele electronice de siguranță (ADAS) impuse recent de UE, elemente care ar arunca prețul de pornire la un nivel mult prea mare pentru filosofia Dacia. Din acest motiv, marca așteaptă ca autoritățile de la Bruxelles să creeze o clasă legislativă intermediară, dedicată strict micro-vehiculelor urbane electrice.
Fără o dată fixă de lansare: Ecuația financiară pe care inginerii de la Mioveni trebuie să o rezolve
Întrebat când va trece conceptul din faza de prototip pe șoselele reale, David Durand a evitat să avanseze un an anume, confirmând doar că echipele tehnice caută intens soluții de compromis. Designerul-șef a subliniat că procesul de adoptare a unei noi legi europene este extrem de lent, însă managementul mărcii analizează cu maximă seriozitate proiectul deoarece un vehicul de acest tip „are sens” în portofoliul actual.
„Nu pot avansa o dată, pentru că încă nu am rezolvat toate ecuațiile matematice și financiare. Însă ne dorim foarte mult să vedem această mașină pe străzi și lucrăm intens pentru a face acest lucru posibil”, a punctat Durand. Declarațiile sale reprezintă cel mai puternic semnal de până acum că Dacia nu a pus proiectul la sertar, ci caută o breșă tehnică pentru a-și păstra avantajul prețului imbatabil.
Ce promite Dacia Hipster: Alternativa minimalistă care vrea să schimbe traficul din marile orașe
Gândit de la bun început ca o armă anti-aglomerație, prototipul Dacia Hipster propune o abordare complet minimalistă a transportului zilnic. Vehiculul oferă doar două locuri, dimensiuni extrem de reduse pentru parcare facilă și un sistem de propulsie exclusiv electric, fiind proiectat special pentru naveta pe distanțe scurte în metropole.
Dacă va primi aprobarea finală pentru producție, Hipster va plasa Dacia într-o zonă de concurență complet nouă, unde va rivaliza direct cu Citroën Ami, Mobilize Duo, dar și cu noile micro-autoturisme electrice asiatice care invadează piața europeană. Acest model ar reprezenta o ruptură totală de gama tradițională a mărcii (formată din Sandero, Duster, Jogger, Spring și Bigster), deschizând un capitol inedit în istoria constructorului autohtona.