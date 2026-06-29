„Luna Căpșună” luminează cerul României în această noapte. Spectacol rar, vizibil pe tot teritoriul țării

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iun. 2026, 20:53

Cerul nopții este dominat, în această seară, de fenomenul spectaculos numit „Luna Căpșună”, faza de Lună Plină din iunie, care atinge maximul de vizibilitate în noaptea de 29 spre 30 iunie. Astronomii confirmă că fenomenul este vizibil pe tot teritoriul României, dacă cerul rămâne senin.

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