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Stiinta si tehnologie· 1 min citire

„Luna Căpșună” luminează cerul României în această noapte. Spectacol rar, vizibil pe tot teritoriul țării

Luna Căpșună (Profimedia)

Luna Căpșună (Profimedia)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iun. 2026, 20:53

Cerul nopții este dominat, în această seară, de fenomenul spectaculos numit „Luna Căpșună”, faza de Lună Plină din iunie, care atinge maximul de vizibilitate în noaptea de 29 spre 30 iunie. Astronomii confirmă că fenomenul este vizibil pe tot teritoriul României, dacă cerul rămâne senin.

Denumirea nu are legătură cu o culoare sau formă, ci pur si simplu este inspirată de faptul că se produce în perioada recoltării căpșunilor în Statele Uniote. Totuși, specialiștii spun că satelitul natural poate căpăta o nuanță ușor portocalie la răsărit sau apus, din cauza atmosferei – efect observat frecvent și în Europa.

Fenomenul este considerat și prima Lună Plină a verii astronomice. NASA și publicațiile internaționale de profil notează că „Strawberry Moon” se află într-o poziție mai joasă pe cer, ceea ce o face să pară mai mare și mai intensă pentru observatori.

În România, zonele cu cer senin – inclusiv Dobrogea – oferă condiții excelente pentru observații. Fenomenul poate fi urmărit cu ochiul liber, fără instrumente speciale.

Astronomii recomandă observarea la orizont, în primele minute după răsăritul Lunii, pentru a surprinde efectul optic care o face să pară mai mare și mai colorată.

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