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Actual· 1 min citire
Incendiu devastator în Capitală. Un bloc a fost înghițit de fum
Incendiu în București
Publicat5 iul. 2026, 10:43
SursăRealitatea PLUS
Intervenție contracronometru în Sectorul 2 al Capitalei, după un incendiu puternic. Un bloc a fost evacuat, după ce casa scării și mai multe etaje au fost inundate de fum. Trei persoane au ajuns la spital, iar forțele de ordine au fost mobilizate de urgență.
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