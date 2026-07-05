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Incendiu devastator în Capitală. Un bloc a fost înghițit de fum

Incendiu în București

Incendiu în București

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat5 iul. 2026, 10:43
SursăRealitatea PLUS

Intervenție contracronometru în Sectorul 2 al Capitalei, după un incendiu puternic. Un bloc a fost evacuat, după ce casa scării și mai multe etaje au fost inundate de fum. Trei persoane au ajuns la spital, iar forțele de ordine au fost mobilizate de urgență.

Intervenție contracronometru a autorităților

Fumul gros a putut fi observat de la kilometri distanță.

Pompierii au format echipe de căutare și salvare pentru a verifica dacă în imobil au mai rămas persoane surprinse de flăcări.

În total, 28 de oameni au fost scoși din case. Șase persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, dintre care trei au fost ulterior transportate la spital.

Deocamdată nu se știe cauza izbucnirii incendiului.

Poliția continuă cercetările.

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