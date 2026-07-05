Incendiu devastator în Capitală. Un bloc a fost înghițit de fum

Publicat 5 iul. 2026, 10:43 Sursă Realitatea PLUS

Intervenție contracronometru în Sectorul 2 al Capitalei, după un incendiu puternic. Un bloc a fost evacuat, după ce casa scării și mai multe etaje au fost inundate de fum. Trei persoane au ajuns la spital, iar forțele de ordine au fost mobilizate de urgență.

Distribuie articolul