CULISELE CRIZEI. Atac dur din tabăra lui Bolojan: „PSD vrea puterea totală ca pe vremea lui Dragnea”. Grindeanu cedează și e gata să semneze acordul liberalilor

Tensiunile politice dintre PNL și PSD ating un nou vârf în plină criză guvernamentală. Oameni cheie din conducerea liberală au lansat un atac extrem de dur la adresa social-democraților, acuzându-i că forțează preluarea Palatului Victoria nu pentru stabilitatea țării, ci pentru a reinstaura un control absolut asupra resurselor publice.
„PSD dorește revenirea la guvernare doar pentru recucerirea puterii totale în stat — guvernul, resursele și pârghiile administrative. Adică la fel ca în perioada Năstase sau în perioada Dragnea”, acuză europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan. Conform acestuia, solicitarea inițială a lui Sorin Grindeanu de a primi „autonomie totală” în conducerea Executivului a fost privită de PNL ca o încercare de reinstaurare a unui „partid-stat”.
Spectrul prăbușirii în sondaje și pericolul AUR
Liderul liberal susține că graba PSD de a acapara toate pârghiile guvernamentale este, de fapt, o strategie de supraviețuire politică în fața unui declin electoral masiv.
„PSD vede că se prăbușește în sondaje și speră că, acaparând toată puterea în stat, va putea continua finanțarea clientelei de partid și va risipi banii oamenilor pe măsuri populiste pentru a se salva. PSD nu mai este un partid de 50% și nu va mai fi”, se arată în analiza internă a PNL. Mai mult, liberalii lansează un avertisment sumbru pentru partenerii de dialog: dacă vor continua pe panta populistă, social-democrații riscă să fie „înghițiți electoral de AUR”, alternativa fiind transformarea într-un partid european de centru-stânga, cotat la 10–15%.
În acest context, mesajul oficial al PNL rămâne ferm: „Nu vom da un cec în alb PSD și nu le vom permite să conducă discreționar țara. Suntem obligați să protejăm oamenii de instinctele partidului-stat.”
Grindeanu, gata să semneze orice document pentru deblocare
În ciuda retoricii dure din spațiul public, jocurile de culise de la vârful celor două partide indică o schimbare majoră de macaz provocată de presiunea timpului și de riscul unui blocaj administrativ total în luna august.
Surse de ultimă oră din tabăra social-democrată dezvăluie că Sorin Grindeanu a decis să adopte o poziție neașteptat de flexibilă pentru a pune capăt interimatului. Pentru a debloca negocierile și a obține nominalizarea oficială din partea președintelui Nicușor Dan, Grindeanu ar fi dispus să renunțe la pretențiile de autonomie totală.
Conform surselor citate, candidatul PSD la funcția de premier este gata în acest moment să semneze orice acord politic sau Protocol de colaborare în condițiile impuse de Ilie Bolojan, așteptând doar documentul final din partea liberalilor pentru a parafa înțelegerea și a trimite noua majoritate în Parlament.