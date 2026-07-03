CULISELE CRIZEI. Atac dur din tabăra lui Bolojan: „PSD vrea puterea totală ca pe vremea lui Dragnea”. Grindeanu cedează și e gata să semneze acordul liberalilor

Scris de Iulian Budusan Publicat: 3 iul. 2026, 14:17

Tensiunile politice dintre PNL și PSD ating un nou vârf în plină criză guvernamentală. Oameni cheie din conducerea liberală au lansat un atac extrem de dur la adresa social-democraților, acuzându-i că forțează preluarea Palatului Victoria nu pentru stabilitatea țării, ci pentru a reinstaura un control absolut asupra resurselor publice.

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