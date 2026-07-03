Cronologia incidentului grav de securitate, cu drona, din portul Constanța

Publicat 3 iul. 2026, 15:33 Sursă Realitatea PLUS

Ucraina a răspuns întrebărilor României cu privire la drona care a explodat în Portul Constanța, la o aproximativ o lună de la incident. Anunțul a fost făcut vineri de Ministerul Apărării Naționale (MApN) care a subliniat că partea ucraineană a confirmat pierderea comunicațiilor cu patru drone navale înaintea evenimentului care putea avea urmări grave.

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