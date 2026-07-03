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Cronologia incidentului grav de securitate, cu drona, din portul Constanța

Explozie în Portul Constanța

Explozie în Portul Constanța

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat3 iul. 2026, 15:33
SursăRealitatea PLUS

Ucraina a răspuns întrebărilor României cu privire la drona care a explodat în Portul Constanța, la o aproximativ o lună de la incident. Anunțul a fost făcut vineri de Ministerul Apărării Naționale (MApN) care a subliniat că partea ucraineană a confirmat pierderea comunicațiilor cu patru drone navale înaintea evenimentului care putea avea urmări grave.

Explicațiile Ucrainei în scandalul dronelor din Marea Neagră

în după-amiaza zilei de 4 iunie 2026:

Forțele ucrainene pierd comunicațiile și controlul asupra a patru drone navale (USV) Sargan-3000 în apropiere de Sevastopol (~250 km de țărmul românesc)

​5 iunie 2026:

​Ora 06:20: Centrul de Coordonare Maritimă din România raportează un obiect plutitor suspect în Dana 78 din Portul Constanța. Sunt alertate Garda de Coastă, SRI și scafandrii EOD

​Ora 09:54: Forțele Navale ale Ucrainei informează oficial Forțele Navale Române despre pierderea controlului celor patru drone și transmit intervalul programat pentru autodetonarea automată a acestora. Autoritățile române evacuează imediat personalul din Dana 78

Ora 10:27: Se produce explozia primei drone în Dana 78. Nu se înregistrează victime.

​După explozie: Un elicopter Puma Naval începe cercetarea aeriană pe mare, se emite un aviz către navigatori și este informat Comandamentul Maritim al NATO

​În jurul orei 11:00: Garda de Coastă observă o a doua explozie puternică în afara portului Constanța

​În jurul orei 13:00: Nave comerciale raportează încă două explozii puternice (dronele 3 și 4) în largul Mării Negre

​Ora 14:35: Se sistează operațiunile de intervenție, fiind confirmată distrugerea tuturor celor patru drone ucrainene

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