Ucrainenii vin cu explicații în scandalul dronei din Portul Constanța, la o lună de la incident. Anunțul MApN

Ucraina a răspuns întrebărilor României cu privire la drona care a explodat în Portul Constanța, la o aproximativ o lună de la incident. Anunțul a fost făcut vineri de Ministerul Apărării Naționale (MApN) care a subliniat că partea ucraineană a confirmat pierderea comunicațiilor cu patru drone navale înaintea evenimentului care putea avea urmări grave.
”Forțele ucrainene nu au mai avut niciun control asupra traiectoriilor celor patru drone”
Reprezentanții MApN au transmis, printr-un comunicat de presă, că au primit răspunsul oficial al Ministerului Apărării din Ucraina la cele 14 întrebări adresate de ministrul Radu Miruță, în legătură cu incidentul din Portul Constanța, produs pe 5 iunie 2026.
”Partea ucraineană a confirmat că, în după-amiaza zilei de 4 iunie 2026, în apropiere de Sevastopol, la o distanță de aproximativ 250 km de țărmul românesc, au pierdut comunicațiile cu patru drone navale (USV) Sargan-3000 care se îndreptau către zona de Est a Mării Negre. Din acel moment, forțele ucrainene nu au mai avut niciun control asupra traiectoriilor celor patru drone și nu au mai reușit reluarea comunicării”, potrivit sursei citate.
”Acest incident este unul izolat”
Potrivit autorităților de la Kiev, în dimineața de 5 iunie, la ora 09:54, Forțele Navale ale Ucrainei au informat partea română despre pierderea controlului asupra dronelor și despre intervalul programat pentru autodetonarea acestora, precizând că lipsa comunicațiilor a făcut imposibilă anularea secvenței de autodetonare.
”Acest incident este unul izolat, cauzat cel mai probabil de acțiunile de război electronic ale Federației Ruse”, au mai transmis autoritățile ucrainene.
MApN a cerut modificarea procedurilor de autodetonare a dronelor
În urma incidentului, MApN a solicitat instituirea unui canal tehnic permanent de comunicare între Forțele Navale Române și cele ale Ucrainei și au fost stabilite proceduri operative pentru schimbul rapid de informații privind riscurile din Marea Neagră.
De asemenea, MApN a cerut oficial ca toate dronele navale lansate de Ucraina să fie programate să se autodetoneze într-o zonă sigură, situată în afara zonelor de interes ale României, în cazul în care ajung necontrolat în apropierea acestora.
MApN precizează că a solicitat și clarificări suplimentare din partea autorităților ucrainene și și-a exprimat disponibilitatea pentru o colaborare mai strânsă în vederea prevenirii unor incidente similare.