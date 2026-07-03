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Social· 2 min citire
Scandal cu săbii și bâte în Sibiu! Patru adolescenți, reținuți pentru tentativă de omor
Poliție
Patru adolescenți cu vârste cuprinse între 15 și 17 ani au fost reținuți de procurorii din Sibiu, fiind acuzați de tentativă de omor după ce ar fi atacat cu săbii și bâte un bărbat de 30 de ani, în cartierul Avantgarden. Victima a suferit răni grave și va avea nevoie de până la 30 de zile de îngrijiri medicale, potrivit anchetatorilor.
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