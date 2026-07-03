Realitatea.NET
Social· 2 min citire

Scandal cu săbii și bâte în Sibiu! Patru adolescenți, reținuți pentru tentativă de omor

Poliție

Poliție

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 iul. 2026, 13:38

Patru adolescenți cu vârste cuprinse între 15 și 17 ani au fost reținuți de procurorii din Sibiu, fiind acuzați de tentativă de omor după ce ar fi atacat cu săbii și bâte un bărbat de 30 de ani, în cartierul Avantgarden. Victima a suferit răni grave și va avea nevoie de până la 30 de zile de îngrijiri medicale, potrivit anchetatorilor.

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, incidentul s-a produs în seara zilei de 30 iunie, în jurul orei 22:45, în cartierul Avantgarden. Din cercetările efectuate până în prezent a reieșit că un adolescent de 17 ani ar fi lovit victima cu o sabie în zona capului, în timp ce alți trei tineri, cu vârste cuprinse între 15 și 17 ani, ar fi agresat-o simultan cu obiecte contondente.

În urma atacului, bărbatul de 30 de ani a suferit un traumatism cranio-cerebral, plăgi și hematoame, leziuni care necesită între 25 și 30 de zile de îngrijiri medicale pentru vindecare.

Procurorii: Faptele sunt încadrate ca tentativă de omor

Anchetatorii susțin că cei patru adolescenți au prevăzut și au acceptat posibilitatea producerii decesului victimei, motiv pentru care faptele au fost încadrate la tentativă de omor.

La data de 2 iulie, procurorul de caz a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva celor patru suspecți și reținerea acestora pentru 24 de ore. Totodată, Tribunalului Sibiu i-a fost înaintată o propunere de arestare preventivă.

Tânăr de 18 ani, acuzat de complicitate

În același dosar este cercetat și un tânăr de 18 ani, acuzat de complicitate la tentativă de omor. Potrivit procurorilor, acesta i-ar fi transportat cu autoturismul pe cei patru adolescenți în cartierul Avantgarden, deși aceștia aveau asupra lor bâte și săbii și intenționau să îl agreseze pe bărbatul de 30 de ani.

Cercetările sunt coordonate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, Serviciului pentru Acțiuni Speciale și Biroului de Investigații Criminale al Poliției Municipiului Sibiu.

Procurorii precizează că punerea în mișcare a acțiunii penale și măsura reținerii reprezintă etape ale procesului penal și nu înlătură prezumția de nevinovăție de care beneficiază persoanele cercetate.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

Sibiuatac sibiuagresiunesabiibâtetentativă omor

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe