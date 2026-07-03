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Bucureștiul rămâne fără apă caldă în iulie. Mii de blocuri, afectate de marile șantiere de termoficare

Se schimbă țevile, în București, mii de blocuri rămân fără apă caldă. Foto/Arhivă

Se schimbă țevile, în București, mii de blocuri rămân fără apă caldă. Foto/Arhivă

Scris de Iulian Budusan Publicat: 3 iul. 2026, 13:24

Jumătate de București se pregătește de dușuri reci în plină vară. Primăria Capitalei a anunțat că, în a doua parte a lunii iulie, furnizarea apei calde va fi complet sistată la câteva mii de blocuri pentru a permite execuția unor lucrări masive de modernizare a magistralelor de termoficare.

Primăria Capitalei a lansat o amplă campanie de modernizare a magistralelor de termoficare, finanțată cu 1,3 miliarde de lei din fonduri europene și guvernamentale. Lucrările au un termen-limită critic — decembrie 2027 — pentru a nu pierde finanțarea nerambursabilă, scopul final fiind reducerea avariilor în iarna următoare.

Municipalitatea a transmis că reluarea furnizării apei calde se va face treptat, pe măsura finalizării fiecărui șantier, și a publicat lista exactă a zonelor și perioadelor în care robinetele vor curge doar rece.

Sectorul 5: Șase zile de restricții pe Șoseaua Panduri

(Perioada: 13 – 18 iulie)

Primul val de lucrări vizează înlocuirea completă a unor conducte de pe rețeaua primară, cu un diametru de 500 mm. Termoenergetica va fi obligată să oprească activitatea a 55 de puncte termice.

  • Impact: 845 de blocuri rămân fără apă caldă timp de șase zile.

Sectorul 1: Intervenție de lungă durată în zonele centrale

(Perioada: 13 – 31 iulie)

Locuitorii din perimetrul delimitat de Bulevardul Iancu de Hunedoara, Calea Floreasca, Calea Dorobanți și Strada Nicolae Caramfil vor experimenta cea mai lungă perioadă de sistare din această lună, șantierul întinzându-se pe mai bine de două săptămâni.

  • Impact: Oprirea a 18 puncte termice, afectând direct 230 de blocuri.

Sectorul 4: Șantier masiv pe marile bulevarde din Berceni

(Perioada: 20 iulie – 2 august)

În cadrul proiectului POIM (Lotul 4), echipele tehnice vor interveni pe rețeaua primară pentru modernizarea unei magistrale uriașe, cu diametrul de 1.100 mm. Zona afectată este delimitată de străzile: Luică, Turnu Măgurele, Constantin Brâncoveanu, Șoseaua Berceni, Șoseaua Olteniței, Calea Șerban Vodă, Șoseaua Giurgiului, Nițu Vasile, Emil Racoviță și Alexandru Obregia.

  • Impact: Sistarea apei calde la 72 de puncte termice și două module, afectând aproximativ 1.100 de blocuri.

Sectorul 3: Lucrări de anvergură în zona Vitan - Mihai Bravu

(Perioada: 20 iulie – 2 august)

O altă conductă magistrală degradată (diametru de 1.000 mm) va fi înlocuită în perimetrul cuprins între Bulevardul Mihai Bravu, Calea Vitan, Bulevardul Corneliu Coposu, Bulevardul Octavian Goga și Bulevardul Mircea Vodă.

  • Impact: Vor fi oprite 92 de puncte termice, măsura afectând în jur de 1.000 de blocuri din această zonă a Capitalei.

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