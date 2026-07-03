Advertising
Advertising
Actual· 2 min citire
Bucureștiul rămâne fără apă caldă în iulie. Mii de blocuri, afectate de marile șantiere de termoficare
Se schimbă țevile, în București, mii de blocuri rămân fără apă caldă. Foto/Arhivă
Jumătate de București se pregătește de dușuri reci în plină vară. Primăria Capitalei a anunțat că, în a doua parte a lunii iulie, furnizarea apei calde va fi complet sistată la câteva mii de blocuri pentru a permite execuția unor lucrări masive de modernizare a magistralelor de termoficare.
Citește și
- 12:57Ideea elvețiană care cucerește lumea: Cum pot șinele de tren să producă energie și de ce tot mai multe țări adoptă soluția
- 12:35Mărturii șocante în dosarul „Azilele groazei” din Bihor. Mecanismul prin care bătrânii erau deposedați de pensii, izolați de familii și lăsați în grija unor analfabeți
- 11:19Examenul de Bacalaureat, fraudat. Percheziții în mai multe județe pentru scurgere de informații
- 10:53Kelemen Hunor s-a plictisit de scandaluri și vrea guvern: „Oamenii nu mai vor circ!”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News