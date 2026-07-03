Bucureștiul rămâne fără apă caldă în iulie. Mii de blocuri, afectate de marile șantiere de termoficare

Scris de Iulian Budusan Publicat: 3 iul. 2026, 13:24

Jumătate de București se pregătește de dușuri reci în plină vară. Primăria Capitalei a anunțat că, în a doua parte a lunii iulie, furnizarea apei calde va fi complet sistată la câteva mii de blocuri pentru a permite execuția unor lucrări masive de modernizare a magistralelor de termoficare.

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