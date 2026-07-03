Kelemen Hunor s-a plictisit de scandaluri și vrea guvern: „Oamenii nu mai vor circ!”

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, lansează un apel ferm către partidele din fosta coaliție de guvernare, avertizând că România riscă pierderi uriașe dacă blocajul politic continuă. Președintele Uniunii susține că liderii PSD, PNL, USR și UDMR trebuie să îngroape securea războiului și să vină rapid cu o soluție de stabilitate, subliniind că cetățenii „s-au săturat de acest circ”.
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a lansat un avertisment dur pe rețelele sociale cu privire la prelungirea crizei guvernamentale din România. Liderul politic susține că instabilitatea actuală a epuizat răbdarea cetățenilor, care cer imperativ instalarea unui executiv cu puteri depline.
În opinia sa, partidele democratice trebuie să înceteze imediat căutarea vinovaților și să prioritizeze dialogul. „Oamenii s-au săturat de acest circ. Nu ei au provocat problema, ei au nevoie de o țară care să funcționeze. Acum nu mai trebuie să ne gândim cine a greșit și cât de mult, ci trebuie să găsim punctul în care putem ajunge la un numitor comun”, a subliniat liderul Uniunii, făcând un apel ferm la partenerii politici să își lase la o parte resentimentele personale și de partid.
Pericolul blocării banilor europeni și spectrul măsurilor de austeritate
Kelemen Hunor a explicat pe larg consecințele economice directe pe care le suportă România din cauza acestei paralizii administrative. În lipsa unui guvern legitim, ministerele riscă să se blocheze total, fiind imposibilă adoptarea unor ordonanțe de urgență sau inițierea unor proiecte legislative majore.
Cea mai mare amenințare pe termen scurt rămâne însă pierderea fondurilor europene strategice. Liderul UDMR avertizează că orice sumă pierdută din bugetul de la Bruxelles va fi decontată direct din buzunarele cetățenilor. Pentru a acoperi golurile financiare, viitorul executiv va fi forțat să apeleze fie la împrumuturi externe costisitoare, fie la măsuri dure de austeritate și tăieri bugetare.
Izolarea curentului extremist: UDMR exclude orice negociere cu AUR
Pe plan politic, președintele Uniunii a subliniat că prelungirea artificială a conflictului dintre partidele tradiționale alimentează direct discursul populist. În mod special, acesta a atras atenția asupra riscului ca formațiunea AUR și liderul acesteia, George Simion, să capitalizeze furia și frustrarea electoratului în fața unei țări care riscă să devină de neguvernat.
În acest context, poziția UDMR rămâne una fermă și clar delimitată pe scena politică. Kelemen Hunor a reafirmat disponibilitatea totală a Uniunii de a negocia o formulă guvernamentală stabilă, însă doar alături de forțele democratice.
„Putem discuta despre orice soluție responsabilă cu PSD, PNL și USR. Dar nu vom participa la acceptarea sau legitimarea partidului extremist și anti-maghiar AUR. Soluția se află în tabăra PSD, PNL, USR și UDMR. Trebuie să o găsim”, a conchis președintele Uniunii.