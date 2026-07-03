Kelemen Hunor s-a plictisit de scandaluri și vrea guvern: „Oamenii nu mai vor circ!”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 3 iul. 2026, 10:53

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, lansează un apel ferm către partidele din fosta coaliție de guvernare, avertizând că România riscă pierderi uriașe dacă blocajul politic continuă. Președintele Uniunii susține că liderii PSD, PNL, USR și UDMR trebuie să îngroape securea războiului și să vină rapid cu o soluție de stabilitate, subliniind că cetățenii „s-au săturat de acest circ”.

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