Peste 40 de persoane, evacuate dintr-un bloc din Timișoara, după un incendiu izbucnit la subsol

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 iul. 2026, 12:24

44 de persoane au fost evacuate, vineri, dintr-un bloc situat în centrul municipiului Timișoara, după ce un incendiu izbucnit la subsolul imobilului a provocat degajări de fum. Pompierii au intervenit de urgență, iar incendiul a fost lichidat fără a fi înregistrate victime.

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