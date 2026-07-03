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Social· 1 min citire
Peste 40 de persoane, evacuate dintr-un bloc din Timișoara, după un incendiu izbucnit la subsol
Pompieri
44 de persoane au fost evacuate, vineri, dintr-un bloc situat în centrul municipiului Timișoara, după ce un incendiu izbucnit la subsolul imobilului a provocat degajări de fum. Pompierii au intervenit de urgență, iar incendiul a fost lichidat fără a fi înregistrate victime.
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