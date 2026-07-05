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Justitie· 1 min citire

Predoiu, mesaj ferm de Ziua Justiției: „Independența sistemului judiciar rămâne garanția libertăților cetățenilor”

Cătălin Predoiu (PNL)

Cătălin Predoiu (PNL)

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat5 iul. 2026, 10:59
Actualizat5 iul. 2026, 11:06

Ministrul interimar de Interne, Cătălin Predoiu, a transmis un mesaj puternic cu ocazia Zilei Justiției, subliniind rolul esențial al tuturor profesiilor juridice în funcționarea statului de drept. Predoiu a salutat „judecătorii, procurorii, avocații, grefierii, arhivarii, executorii și consilierii juridici”, afirmând că aceștia contribuie la „un serviciu public esențial pentru cetățeni”.

În mesajul postat pe Facebook, ministrul a punctat importanța cooperării instituționale: „Menținem disponibilitatea pentru un dialog principial și corect cu autoritatea judecătorească”, a transmis Predoiu, insistând că independența sistemului judiciar este „o garanție supremă a drepturilor și libertăților fundamentale”.

Predoiu și-a exprimat și încrederea că, după depășirea perioadei de interimat, „provocările din sistemul judiciar vor fi rezolvate urgent de un guvern cu puteri depline”, în spiritul Constituției și al cooperării loiale între puterile statului. Mesajul s-a încheiat cu urarea: „La mulți ani Justiției Române!”.

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