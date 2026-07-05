Predoiu, mesaj ferm de Ziua Justiției: „Independența sistemului judiciar rămâne garanția libertăților cetățenilor”

Publicat 5 iul. 2026, 10:59 Actualizat 5 iul. 2026, 11:06

Ministrul interimar de Interne, Cătălin Predoiu, a transmis un mesaj puternic cu ocazia Zilei Justiției, subliniind rolul esențial al tuturor profesiilor juridice în funcționarea statului de drept. Predoiu a salutat „judecătorii, procurorii, avocații, grefierii, arhivarii, executorii și consilierii juridici”, afirmând că aceștia contribuie la „un serviciu public esențial pentru cetățeni”.

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