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Justitie· 1 min citire

Ziua Justiției din România: este un moment în care trebuie să ne amintim ce protejează, de fapt, justiția

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat5 iul. 2026, 10:06
Actualizat5 iul. 2026, 11:07
SursăRealitate Plus

Astăzi, România marchează Ziua Justiției. Nu este însă doar o zi dedicată magistraților, ci și un moment în care trebuie să ne amintim ce protejează, de fapt, justiția: dreptul fiecărui cetățean de a fi protejat de lege, chiar și în fața statului.

Ziua justiției din România este un bun prilej pentru o reflecție lucidă, onestă și constructivă. Justiția trebuie să stea în afara acestor tensiuni, prezervându-și funcția de arbitru imparțial. Imparțialitatea ideologică a judecătorului, în societatea actuală polarizată, reprezintă însăși garanția funcționării statului de drept și garanția obiectivității în dinamica fenomenelor din societate.

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