Ziua Justiției din România: este un moment în care trebuie să ne amintim ce protejează, de fapt, justiția

Publicat 5 iul. 2026, 10:06 Actualizat 5 iul. 2026, 11:07 Sursă Realitate Plus

Astăzi, România marchează Ziua Justiției. Nu este însă doar o zi dedicată magistraților, ci și un moment în care trebuie să ne amintim ce protejează, de fapt, justiția: dreptul fiecărui cetățean de a fi protejat de lege, chiar și în fața statului.

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