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Justitie· 1 min citire
Ziua Justiției din România: este un moment în care trebuie să ne amintim ce protejează, de fapt, justiția
Publicat5 iul. 2026, 10:06
Actualizat5 iul. 2026, 11:07
SursăRealitate Plus
Astăzi, România marchează Ziua Justiției. Nu este însă doar o zi dedicată magistraților, ci și un moment în care trebuie să ne amintim ce protejează, de fapt, justiția: dreptul fiecărui cetățean de a fi protejat de lege, chiar și în fața statului.
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