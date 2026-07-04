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Incendiu devastator în Mamaia. Obiectiv turistic cuprins de flăcări

Incendiu

Incendiu

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat4 iul. 2026, 11:17
SursăRealitatea PLUS

Intervenție de amploare în stațiunea Mamaia din Constanța, după un incendiu devastator la un celebru restaurant. O anexă din lemn a luat foc, iar martorii au sunat imediat la 112. La fața locului au fost mobilizate echipaje de pompieri.

Incendiu în satul de vacanță din Constanța

Alerta a fost dată puțin după miezul nopții, iar pompierii s-au chinuit zeci de minute pentru a stinge focul.

Exista riscul ca focul să se extindă și în împrejurimi.

Nu sunt victime în urma incendiului, anunță salvatorii.

Restaurantul cuprins de flăcări face parte din Satul de Vacanță, un obiectiv turistic construit în anii '60, care reunește mai multe localuri inspirate din arhitectura tradițională a diferitelor zone ale României.

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