Incendiu devastator în Mamaia. Obiectiv turistic cuprins de flăcări

Publicat 4 iul. 2026, 11:17 Sursă Realitatea PLUS

Intervenție de amploare în stațiunea Mamaia din Constanța, după un incendiu devastator la un celebru restaurant. O anexă din lemn a luat foc, iar martorii au sunat imediat la 112. La fața locului au fost mobilizate echipaje de pompieri.

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