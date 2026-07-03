Accident tragic în județul Maramureș. O fetiţă de 6 ani a murit, după ce bicicleta cu care se deplasa a fost lovită în plin de o autoutilitară

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 iul. 2026, 11:23

Un accident rutier tragic a avut loc vineri, pe un drum din localitatea Vișeu de Jos, județul Maramureș. O fetiță în vârstă de 6 ani a murit după ce bicicleta cu care se deplasa a fost lovită în plin de o autoutilitară, la volanul căreia se afla un șofer în vârstă de 52 de ani. Acesta a fugit de la locul accidentului.

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