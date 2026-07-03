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Locale· 1 min citire
Incident grav în Zalău. O fetiţă de doi ani a căzut de la etajul al doilea al unui bloc
FOTO: Arhivă
O fetiță în vârstă de doi ani a fost rănită vineri, după ce a căzut de la etajul al doilea al unui bloc din Zalău. Din fericire, impactul a fost atenuat de o copertină, iar copilul a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.
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