Incident grav în Zalău. O fetiţă de doi ani a căzut de la etajul al doilea al unui bloc

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 iul. 2026, 12:22

O fetiță în vârstă de doi ani a fost rănită vineri, după ce a căzut de la etajul al doilea al unui bloc din Zalău. Din fericire, impactul a fost atenuat de o copertină, iar copilul a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

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