Moarte cumplită pentru un tânăr de 33 de ani. A murit după ce un zid s-a prăbușit peste el la o fermă de cereale

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 3 iul. 2026, 13:29

Accident de muncă tragic în județul Timiș. Un tânăr în vârstă de 33 de ani și-a pierdut viața după ce un zid s-a prăbușit peste el în curtea unei ferme de cereale din Sânnicolau Mare. Echipajele de intervenție au încercat minute în șir să îl resusciteze, însă medicii au fost nevoiți să declare decesul.

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