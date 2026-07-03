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Accident grav în Mehedinți. Un copil de 14 ani a murit, iar tatăl său se află în stare gravă

Accident rutier

Accident rutier

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat3 iul. 2026, 13:04
Actualizat3 iul. 2026, 13:12

Accident cumplit pe DN 56A, între localitățile Izimșa și Salcia, din județul Mehedinți. Un minor în vârstă de 14 ani și-a pierdut viața după ce autoturismul în care se afla alături de tatăl său a ieșit de pe carosabil. Bărbatul, rămas încarcerat în urma impactului, este în stare gravă, iar traficul în zonă a fost complet blocat.

UPDATE - Minorul de 14 ani nu purta centura de siguranță în momentul accidentului.

Un nou accident rutier cu urmări tragice s-a produs pe Drumul Național 56A, între localitățile Izimșa și Salcia. Din primele informații, un autoturism a părăsit partea carosabilă în condiții care urmează să fie stabilite de anchetatori.

În urma impactului, două persoane au fost implicate în accident: un bărbat și fiul său, în vârstă de 14 ani. Din păcate, minorul a fost declarat decedat, în timp ce tatăl acestuia a rămas încarcerat între fiarele mașinii, fiind găsit în stare gravă.

Intervenție de amploare a echipajelor de salvare

La locul tragediei au fost mobilizate de urgență echipaje ale Stației de Pompieri Vânju Mare, care au intervenit cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD. De asemenea, două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean au fost trimise pentru acordarea asistenței medicale victimelor.

Salvatorii au acționat pentru extragerea șoferului din autoturism și stabilizarea acestuia înainte de transportul către spital.

Trafic blocat pe DN 56A

Din cauza intervenției echipajelor de salvare și a cercetărilor desfășurate la fața locului, circulația rutieră pe DN 56A, între Izimșa și Salcia, a fost complet blocată.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul și cauza care a dus la ieșirea autoturismului de pe carosabil.

Autoritățile urmează să ofere informații suplimentare după finalizarea cercetărilor efectuate la locul tragediei.

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