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Locale· 2 min citire
Accident grav în Mehedinți. Un copil de 14 ani a murit, iar tatăl său se află în stare gravă
Accident rutier
Publicat3 iul. 2026, 13:04
Actualizat3 iul. 2026, 13:12
Accident cumplit pe DN 56A, între localitățile Izimșa și Salcia, din județul Mehedinți. Un minor în vârstă de 14 ani și-a pierdut viața după ce autoturismul în care se afla alături de tatăl său a ieșit de pe carosabil. Bărbatul, rămas încarcerat în urma impactului, este în stare gravă, iar traficul în zonă a fost complet blocat.
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