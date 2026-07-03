Accident grav în Mehedinți. Un copil de 14 ani a murit, iar tatăl său se află în stare gravă

Publicat 3 iul. 2026, 13:04 Actualizat 3 iul. 2026, 13:12

Accident cumplit pe DN 56A, între localitățile Izimșa și Salcia, din județul Mehedinți. Un minor în vârstă de 14 ani și-a pierdut viața după ce autoturismul în care se afla alături de tatăl său a ieșit de pe carosabil. Bărbatul, rămas încarcerat în urma impactului, este în stare gravă, iar traficul în zonă a fost complet blocat.

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