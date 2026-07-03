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O femeie a fost găsită într-o baltă de sânge, în stradă. Scene șocante în Iași

Femeie înjunghiată

Femeie înjunghiată

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat3 iul. 2026, 10:03
SursăRealitatea PLUS

O femeie de 44 de ani din Iași a fost găsită într-o baltă de sânge de autorități. Victima a fost înjunghiată de mai multe ori de către un bărbat monitorizat cu brățară electronică. Imagini și detalii cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii!

Femeie înjunghiată în Iași

Femeia avea ordin de protecție împotriva bărbatului.

Autoritățile au fost alertate că agresorul s-a apropiat de victimă și s-au deplasat de urgență la fața locului.

Victima a fost transportată de urgență la spital cu răni la picioare, mâini și cap.

Polițiștii l-au găsit pe bărbat la scurt timp în zonă și l-au dus la audieri.

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