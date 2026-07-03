Advertising
Advertising
Locale· 1 min citire
O femeie a fost găsită într-o baltă de sânge, în stradă. Scene șocante în Iași
Femeie înjunghiată
Publicat3 iul. 2026, 10:03
SursăRealitatea PLUS
O femeie de 44 de ani din Iași a fost găsită într-o baltă de sânge de autorități. Victima a fost înjunghiată de mai multe ori de către un bărbat monitorizat cu brățară electronică. Imagini și detalii cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii!
Citește și
- 09:51Județul Sibiu, măturat de furtuni. Case inundate, copaci doborâți și construcții smulse de vânt
- 09:05Incendiu devastator în județul Maramureș. O biserică veche de peste 350 de ani a fost făcută scrum -VIDEO
- 07:26Circulația pe Transalpina, în zona Barajului Tău, reluată pe ambele sensuri. Soferii sunt îndemnați să conducă prudent
- 23:18 RO-ALERT în Constanța. Un copil de 9 ani este căutat de polițiști după ce a plecat de acasă
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News