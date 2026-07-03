O femeie a fost găsită într-o baltă de sânge, în stradă. Scene șocante în Iași

Publicat 3 iul. 2026, 10:03 Sursă Realitatea PLUS

O femeie de 44 de ani din Iași a fost găsită într-o baltă de sânge de autorități. Victima a fost înjunghiată de mai multe ori de către un bărbat monitorizat cu brățară electronică. Imagini și detalii cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii!

Distribuie articolul

Mai multe articole despre femeie injunghiataordin de protectie