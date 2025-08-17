Potrivit Inspectoratului Județean de Poliție Călărași, agresiunea a avut loc în jurul orei 13:00, chiar în incinta centrului maternal. „Din primele verificări a reieşit că, în timp ce se afla în incinta unui centru maternal din municipiul Călăraşi, o femeie, în vârstă de 36 de ani, a fost agresată cu un obiect tăietor-înţepător de către fostul concubin, pe fondul unui conflict spontan”, se arată în comunicatul poliției.

Bărbatul a părăsit imediat locul faptei după ce a lovit victima, lăsând-o grav rănită. Atacul s-a desfășurat în fața altor persoane aflate în centrul maternal, care au fost martore la scenele de violență.

Victima preluată de urgență și în stare critică

Femeia a fost transportată de urgență la spital de un echipaj medical. La sosirea salvatorilor, victima era conștientă, însă rănile provocate de atac au fost severe.

Medicii depun eforturi pentru salvarea vieții femeii, iar starea ei este considerată critică. Familia trece prin momente de groază, urmărind evoluția situației în spital.

Agresorul, localizat la domiciliu

Polițiștii au declanșat rapid o operațiune pentru găsirea bărbatului. Acesta a fost identificat în scurt timp la domiciliul său și transportat la sediul Poliției Municipiului Călărași pentru audieri.

„În prezent, cercetările sunt continuate de poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi, în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor comiterii faptei”, se arată în comunicatul oficial.

Agresorul riscă pedeapsa cu închisoarea, iar incidentul readuce în discuție modul în care instituțiile protejează femeile aflate în situații vulnerabile.

