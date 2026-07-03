Circulația pe Transalpina, în zona Barajului Tău, reluată pe ambele sensuri. Soferii sunt îndemnați să conducă prudent

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 iul. 2026, 07:26

Circulația rutieră pe DN 67C – Transalpina, întreruptă miercuri din cauza aluviunilor depuse pe carosabil în zona Barajului Tău, a fost reluată joi seara pe ambele sensuri de mers

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