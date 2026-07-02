Camion, luat de ape, în Suceava, după o rupere de nori la Cârlibaba. Intervenții din cauza furtunilor

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 iul. 2026, 19:46

Ploile torențiale au provocat probleme în mai multe județe ale țării, iar în județul Suceava un camion a fost surprins de viitura formată în urma unei ruperi de nori produse în zona comunei Cârlibaba.

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