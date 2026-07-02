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Camion, luat de ape, în Suceava, după o rupere de nori la Cârlibaba. Intervenții din cauza furtunilor

Camion, luat de ape

Camion, luat de ape

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 iul. 2026, 19:46

Ploile torențiale au provocat probleme în mai multe județe ale țării, iar în județul Suceava un camion a fost surprins de viitura formată în urma unei ruperi de nori produse în zona comunei Cârlibaba.

Imaginile surprinse la fața locului arată cum apele au acoperit carosabilul, iar autovehiculul de mare tonaj a fost prins în șuvoaiele puternice. Autoritățile monitorizează situația, în timp ce echipele de intervenție acționează în zonele afectate de vremea severă.

Camion luat de ape în Cârlibaba, județul Suceava

Fenomenele meteo extreme au lovit puternic nordul țării, iar în localitatea Cârlibaba, din județul Suceava, o rupere de nori a provocat acumulări rapide de apă și viituri pe carosabil.

În urma ploilor abundente, un camion a fost surprins de torenți, fiind înconjurat de ape. Până în prezent, autoritățile nu au anunțat existența unor victime, însă situația este monitorizată în permanență.

Pompierii și echipele de intervenție rămân în teren pentru evaluarea pagubelor și pentru acordarea sprijinului necesar persoanelor afectate de vremea extremă.

Zeci de intervenții și în județul Sibiu

Furtunile au creat probleme și în județul Sibiu, unde pompierii au intervenit până la ora 18:30 în 19 locații pentru evacuarea apei din gospodării, curți și subsoluri.

În același timp, echipajele au acționat pentru îndepărtarea a cinci copaci doborâți de vânt, care au blocat circulația pe străzi.

Pompierii au intervenit și pentru înlăturarea unor elemente de construcție desprinse de vânt pe străzi.

La momentul transmiterii informațiilor, alte șapte solicitări privind evacuarea apei se aflau în așteptare, iar misiunile echipajelor ISU continuau în teren.

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