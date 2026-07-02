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Locale· 2 min citire
Instructor auto, arestat după ce ar fi târât un polițist cu mașina unei școli de șoferi. Cum s-a produs incidentul
Polițist
Un incident grav a avut loc în municipiul Buzău, unde un polițist de la Biroul Rutier a fost rănit în timpul unui control în trafic, după ce un șofer a refuzat verificarea cu aparatul etilotest și a demarat în trombă. Potrivit anchetatorilor, la volan se afla un profesor de Legislație Rutieră, iar autoturismul implicat aparținea unei școli de șoferi.
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