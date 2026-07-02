Instructor auto, arestat după ce ar fi târât un polițist cu mașina unei școli de șoferi. Cum s-a produs incidentul

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 2 iul. 2026, 20:45

Un incident grav a avut loc în municipiul Buzău, unde un polițist de la Biroul Rutier a fost rănit în timpul unui control în trafic, după ce un șofer a refuzat verificarea cu aparatul etilotest și a demarat în trombă. Potrivit anchetatorilor, la volan se afla un profesor de Legislație Rutieră, iar autoturismul implicat aparținea unei școli de șoferi.

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