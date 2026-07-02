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Instructor auto, arestat după ce ar fi târât un polițist cu mașina unei școli de șoferi. Cum s-a produs incidentul

Polițist

Polițist

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 2 iul. 2026, 20:45

Un incident grav a avut loc în municipiul Buzău, unde un polițist de la Biroul Rutier a fost rănit în timpul unui control în trafic, după ce un șofer a refuzat verificarea cu aparatul etilotest și a demarat în trombă. Potrivit anchetatorilor, la volan se afla un profesor de Legislație Rutieră, iar autoturismul implicat aparținea unei școli de șoferi.

Bărbatul este cercetat pentru ultraj, iar instanța a decis arestarea sa preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Polițist târât zeci de metri în timpul unui control rutier

Incidentul s-a petrecut pe strada Păcii din Buzău, în timpul unei acțiuni de control desfășurate de polițiștii rutieri.

Conform informațiilor din anchetă, agentul de poliție a oprit autoturismul pentru un control de rutină și i-a comunicat șoferului că urmează să fie testat pentru consumul de alcool.

În timp ce polițistul pregătea aparatul etilotest, conducătorul auto ar fi accelerat brusc. Procurorii susțin că agentul a fost lovit de autoturism și târât aproximativ 20 de metri înainte de a cădea pe carosabil.

Șoferul ar fi fugit de la locul incidentului

După producerea incidentului, bărbatul și-ar fi continuat deplasarea fără să oprească pentru a acorda ajutor polițistului rănit.

Autoturismul implicat avea montată caseta specifică unei școli de șoferi, fiind folosit pentru instruirea cursanților. Potrivit informațiilor apărute, vehiculul aparține școlii de șoferi a Liceului Agricol din Buzău, unde suspectul desfășura activitatea de profesor de Legislație Rutieră.

Polițiștii au demarat imediat căutările, iar suspectul a fost identificat și prins după câteva ore.

Polițistul a fost rănit, iar profesorul a ajuns în arest

În urma incidentului, polițistul a suferit mai multe leziuni la nivelul mâinilor și picioarelor, precum și răni superficiale la nivelul feței. Acesta a primit îngrijiri medicale, iar cazul a fost preluat de procurori.

Pe numele profesorului a fost deschis un dosar penal pentru ultraj, iar Judecătoria Buzău a admis solicitarea procurorilor privind arestarea preventivă pentru 30 de zile.

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