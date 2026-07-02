Incendiu la o fermă din cauza unui fulger. Zeci de baloți de paie au fost distruși de flăcări

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 2 iul. 2026, 22:03

Un incendiu a izbucnit în seara zilei de 2 iulie 2026 la o fermă din Gârbova de Sebeș, județul Alba, după ce un fulger ar fi lovit un șir de baloți de paie. Intervenția rapidă a pompierilor a împiedicat extinderea focului către restul exploatației agricole, unde sunt adăpostite mii de animale.

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