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Incendiu la o fermă din cauza unui fulger. Zeci de baloți de paie au fost distruși de flăcări

Incendiu

Incendiu

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 2 iul. 2026, 22:03

Un incendiu a izbucnit în seara zilei de 2 iulie 2026 la o fermă din Gârbova de Sebeș, județul Alba, după ce un fulger ar fi lovit un șir de baloți de paie. Intervenția rapidă a pompierilor a împiedicat extinderea focului către restul exploatației agricole, unde sunt adăpostite mii de animale.

Incendiul s-a produs la ferma DN AGRAR APOLD, una dintre cele mai mari exploatații zootehnice din zonă, specializată în creșterea vacilor de lapte și producția de cereale furajere, arată ziarulunirea.ro.

Fulgerul ar fi declanșat incendiul

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Alba, incendiul a cuprins un șir de baloți de paie aflați în incinta fermei.

La intervenție au participat pompierii din cadrul Detașamentului Sebeș, în cooperare cu echipaje ale ISU Sibiu. Pentru lichidarea incendiului au fost mobilizate trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, dintre care una aparținând ISU Alba și două ISU Sibiu.

Intervenția s-a desfășurat în condiții dificile, însă echipajele au reușit să limiteze propagarea flăcărilor către celelalte zone ale fermei.

Aproximativ 150 de baloți de paie au ars

În urma incendiului au fost distruși aproximativ 150 de baloți de paie, însă nu au fost raportate victime și nici pagube la adăposturile pentru animale.

Ferma din Gârbova de Sebeș găzduiește un efectiv de peste 7.800 de animale, adăpostite în cinci grajduri, astfel că intervenția promptă a pompierilor a fost esențială pentru evitarea unui incendiu de proporții.

Cauza probabilă: trăsnet

După stingerea incendiului, specialiștii ISU Alba au stabilit că trăsnetul reprezintă cauza probabilă a izbucnirii focului.

Autoritățile reamintesc că, în perioadele cu instabilitate atmosferică accentuată și descărcări electrice, riscul producerii unor incendii la depozitele de furaje și în exploatațiile agricole crește semnificativ.

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