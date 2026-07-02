Șofer de TIR, arestat după ce a fost prins băut la volan în Cluj. A fost filmat conducând haotic și evitând la limită mai multe accidente

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 2 iul. 2026, 22:26

Un șofer de TIR în vârstă de 56 de ani a fost arestat preventiv după ce a fost surprins circulând haotic pe drumurile din județul Cluj, punând în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic. Comportamentul său a fost filmat de alți șoferi, care au alertat autoritățile prin apel la 112.

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