Șofer de TIR, arestat după ce a fost prins băut la volan în Cluj. A fost filmat conducând haotic și evitând la limită mai multe accidente

Un șofer de TIR în vârstă de 56 de ani a fost arestat preventiv după ce a fost surprins circulând haotic pe drumurile din județul Cluj, punând în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic. Comportamentul său a fost filmat de alți șoferi, care au alertat autoritățile prin apel la 112.
Polițiștii l-au depistat la scurt timp după ce a provocat un accident într-o parcare, iar testarea cu aparatul etilotest a confirmat că acesta consumase alcool înainte de a urca la volan.
Imagini șocante cu TIR-ul circulând pe contrasens
Înregistrările realizate de martori surprind momente extrem de periculoase. Autotrenul pătrunde în repetate rânduri pe sensul opus de mers, obligând șoferii care veneau din față să efectueze manevre de evitare pentru a preveni o coliziune frontală.
La un moment dat, camionul este foarte aproape să iasă de pe carosabil și să ajungă într-un șanț. Într-o altă secvență, vehiculul trece la mică distanță de un pieton aflat pe marginea drumului, incident care s-ar fi putut transforma într-o tragedie.
Oprit de polițiști după ce a provocat un accident
După numeroasele apeluri primite la 112, polițiștii rutieri au pornit în urmărirea camionului.
Șoferul a fost găsit la scurt timp după ce a lovit o remorcă aflată în parcarea unui restaurant. După oprirea acestuia, oamenii legii au efectuat testarea cu aparatul etilotest.
Rezultatul a indicat o concentrație de 1,02 mg/l alcool pur în aerul expirat, valoare care confirmă faptul că bărbatul se afla sub influența băuturilor alcoolice în momentul în care conducea autocamionul.
Nu era la prima abatere
Potrivit anchetatorilor, șoferul nu se află la primul incident de acest fel. Acesta mai fusese cercetat penal în trecut pentru conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului.
Având în vedere gravitatea faptelor și pericolul creat în trafic, procurorii au solicitat arestarea preventivă a bărbatului.
Arest preventiv pentru 30 de zile
Instanța a admis propunerea procurorilor și a dispus arestarea preventivă a șoferului pentru o perioadă de 30 de zile.
Bărbatul este cercetat pentru conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului, iar ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care au avut loc incidentele surprinse de ceilalți participanți la trafic.